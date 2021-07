Matrimonio, Bernardeschi ritarda, Veronica va via (foto): poi il lieto fine

By

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati nel Duomo di Carrara oggi 13 luglio, a meno di 48 ore dalla vittoria dell’Europeo degli azzurri. Trionfo che ha visto tra i protagonisti proprio il calciatore in forza alla Juventus. Il giocatore e l’ex gieffina hanno pronunciato il fatidico ‘Sì’ nel tardo pomeriggio, nel centro della cittadina toscana dove è nato l’atleta. A seguire l’evento ci sono state le telecamere di Rai Uno de l’Estate in Diretta che hanno anche raggiunto per un flash, prima della cerimonia, il padre di Federico che ha rilasciato delle dichiarazioni originali.

“Speriamo che ripeta i successi sportivi ma che dopo queste nozze non ce ne siano altre… visti i tanti divorzi in giro”. Così papà Bernardeschi, che ha strappato un sorriso a Gianluca Semprini e Roberta Capua, i conduttori del talk pomeridiano estivo della tv di stato. E dopo l’Europeo? Cosa ha detto al figlio? “Gli ho fatto i complimenti e gli ho dato un grosso abbraccio”. E prima del matrimonio? “Di aver tanta pazienza“, ha concluso il genitore intercettato sul sagrato della chiesa, in attesa dell’arrivo degli sposi.

A proposito di sposi: il calciatore si è fatto attendere accumulando circa tre quarti d’ora di ritardo. D’altra parte un tale affermava che l’attesa del piacere è essa stessa il piacere. Federico avrà preso alla lettera la massima. Alla fine, però, eccolo materializzarsi, intorno alle 17,40 (doveva essere in Duomo alle 17). Abito grigio chiaro e capelli platinati. Magnifica Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 10, in un abito divino, bianco, con lungo strascico e velo, con tanto di cerchietto argentato.

Visto il ritardo di Bernardeschi, si è verificato un imprevisto: la sposa è arrivata in chiesa prima della sposo, su un’auto d’epoca. Notando però che Federico non c’era, se ne è andata. Roberta Capua ha spiegato il significato del gesto raccontando che in questi casi, quando la sposa arriva prima dello sposo, la futura moglie va “a fare un giro” perché per tradizione deve arrivare dopo il futuro marito. E infatti così è stato.

I microfoni di Rai Uno sono riusciti a carpire un paio di esternazioni all’ex gieffina prima delle celebrazioni. “Sono felicissima e emozionatissima”, ha scandito Veronica.

Dopo la cerimonia nuziale al Duomo, tutti a festeggiare allo stabilimento balneare Il Principe della Fossa Maestra, struttura di proprietà dello stesso Bernardeschi. Per quel che invece riguarda l’addio al celibato, Federico ieri si è concesso una festicciola in piscina in un albergo a Roma con i suoi compagni di nazionale.