Bernardeschi sposa Veronica Ciardi a meno di 48 ore dal trionfo europeo

Federico Bernardeschi raddoppia la propria gioia: ieri 11 luglio 2021, data già storica, ha festeggiato l’Europeo con la nazionale azzurra (tirando uno dei rigori decisivi come già accaduto in semifinale con la Spagna), domani, martedì 13 luglio, convolerà a nozze con Veronica Ciardi, nota al pubblico televisivo per aver partecipato al Grande Fratello. Un turbine di emozioni per il calciatore in forza alla Juventus, sia sportive, sia sentimentali.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sposano: i dettagli del matrimonio

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il giocatore si sposerà nel Duomo di Carrara, cittadina toscana in cui è nato e in cui ha anche acquistato uno stabilimento balneare (Il Principe della Fossa Maestra), dopo aver sfondato nel mondo del pallone. E, sempre come riporta il quotidiano ‘rosa’, la festa delle nozze si dovrebbe tenere proprio a Il Principe della Fossa Maestra.

Probabilmente ci sarà anche qualcuno dei compagni di viaggio del trionfo di Wembley. La love story tra Federico e Veronica ha avuto inizio nel 2016. Galeotta fu Formentera. La relazione ha poi dovuto fare i conti con una burrascosa crisi nel 2017: l’ex gieffina e l’atleta si sono addirittura separati temporaneamente. Un periodo di riflessione dopo il quale sono riusciti a riallacciare le trame d’amore.

Superati gli ostacoli del cuore, nell’agosto 2019, sono diventati mamma e papà della piccola Deva, che oggi ha quasi due anni. Come sopra accennato Veronica si è fatta notare sul piccolo schermo per aver partecipato nel 2009-10 al Grande Fratello 10. In tv, dopo l’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia, ha lavorato come inviata di Pomeriggio 5.

Bernardeschi non trattiene le lacrime dopo la vittoria dell’Europeo: “Una stagione difficile, il mio cuore ripagato”

Ai microfoni della Rai, Federico, dopo la leggendaria vittoria a Wembley, ha rilasciato un’intervista molto particolare e toccante. Il toscano è scoppiato in lacrime, sia per l’emozione del trionfo sia perché si è sfogato dopo aver vissuto un anno molto difficile dal punto di vista professionale. Con la maglia della Juventus ha trovato poco spazio e quelle poche volte che è sceso in campo non ha brillato, dovendo così fare i conti con diverse critiche. Ora la rivincita.

“Io ho sofferto tanto quest’anno. Non è stata una stagione semplice per me – ha scandito Bernardeschi piangendo -. Quando fai una stagione come questa a volte le cose si complicano. Per me però esiste un solo metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno. Il cuore viene sempre ripagato. Ci meritiamo tutto questo”.