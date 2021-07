Morte Libero, Vanessa Incontrada e altri vip distrutti e increduli: le reazioni

L’attore Libero De Rienzo, originario di Napoli, è morto a soli 44 anni. Un infarto se lo è portato via nella notte tra il 15 e il 16 luglio. Lascia la moglie Marcella Mosca, di professione costumista, e due figli: il primo nato nel 2015 oggi ha 6 anni, il secondo è nato due anni fa. Non appena si è diffusa la drammatica notizia, è giunta l’immediata reazione dei colleghi di Libero, che, increduli, hanno speso per lui dei pensieri pubblici, parlando via social.

Marco Bocci, attore e regista, non riesce a farsene una ragione. “Non può essere Picchio mio… non può essere. Non può essere…. ti voglio bene. Non può essere. Ti voglio bene ca….o!”. Simile reazione per Laura Chiatti, moglie di Bocci: “Libero sei nato. Libero te ne sei andato. Che tu possa tornare a respirare quell’aria della quale avevi bisogno in un ‘altra dimensione. Ciao Libero”. Nicolas Vaporidis, sotto al post della Chiatti, ha piazzato un doloroso e rabbioso “no ca…o”, per il destino maledetto a cui è andato incontro l’amico e collega. Inoltre Vaporidis ha condiviso una Stories con la foto di De Rienzo e una cuore rosso spezzato.

Tra i primi a commemorare Libero c’è stato anche Edoardo Leo. Così su Instagram: “Ora mi viene in mente solo quanto mi hai fatto ridere e divertire. Nient’altro. È l’unica cosa a cui penso. A quante risate irresistibili ci siamo fatti insieme. Riposa in pace Picchio. È stato bello fare un lungo pezzo di strada con te”.

A stretto giro è giunto anche il messaggio di Stefano Accorsi. “Che dolore Picchio! Mi stringo alla tua famiglia”, le parole dell’attore bolognese. Anche Fabio Troiano, attuale fidanzato di Eleonora Pedron, ha ricordato De Rienzo, postando una fotografia insieme a lui. Un pensiero lo ha speso poi Francesco Arca, sempre tramite un post social.

“Ti abbiamo amato tanto: da Santa Maradona a Easy, c’era qualcosa in te di così intenso che ipnotizzava. Buon viaggio Libero”, ha scritto Sabrina Paravicini. Toccante il messaggio di Vanessa Incontrada: “Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere… Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi… cosa devo dire? Niente. Solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto”.

Profonda sofferenza anche per Micaela Ramazzotti: “Mi si spezza il cuore dal dolore. Libero anima gentile, ci mancherai tanto”.

Il conduttore Rai Marco Liorni ha ricordato il profondo legame che univa padre Fiore e Libero: “So chi eri dai racconti di tuo papà, che ti adorava, che aveva un legame viscerale con te. Riposa in pace”. Parole di commemorazione anche da parte di Claudio Santamaria: “Un grande dolore, una grande rabbia. Ciao Picchio”.

Libero era figlio di Fiore De Rienzo, storico inviato della trasmissione Chi lo ha visto?, attore ma anche aiuto regista di Citto Maselli. Sua moglie Marcella Mosca è originaria dell’isola di Procida, ha studiato all’Accademia di belle arti di Napoli e da diversi anni lavora come costumista, set designer e production designer.

“Mia moglie ha radici sull’isola e io ci venivo in vacanza da piccolo. Ora abbiamo una casetta lì, e ci passiamo un po’ di tempo quando possiamo”, spiegava Libero in un’intervista a Leggo nel 2015. A quanto pare la famiglia De Rienzo-Mosca passava non solo le vacanze estive sull’isola, ma più tempo possibile quando non impegnati a livello professionale: “Qui ho scelto di crescere mio figlio”, aveva aggiunto a IlGolfo24.