Parla Maria De Filippi: rivoluzione tronisti e batosta d’amore per il figlio

La pandemia ha cambiato la vita di tutti, migliorando forse solo alcuni aspetti. Ne è certa Maria De Filippi. Il duro periodo affrontato, ma ancora non del tutto superato, è stato un incubo per la conduttrice Mediaset. In quell’assurdità ha capito, però, che tutto sommato non stava male e ha imparato a non correre dietro alle cose inutili. Ha ritrovato la voglia di fare le cose con entusiasmo, di lavorare a programmi tv che fa da una vita con un nuovo spirito divertente.

Lavorare è stata una occasione per stare meglio, guardando altrove. Intervistata dal settimanale Oggi la moglie di Maurizio Costanzo ha confidato che detesta chi pontifica in tv come nella vita. Trova insopportabile insegnare agli altri come si vive, per cui preferisce tacere. A volte anche perchè ha timore di essere inadeguata. Nei suoi programmi si tocca spesso la sofferenza, come a C’è Posta Per Te (le registrazioni sono già iniziate) dove qualsiasi cosa si dica è fuori luogo.

Maria De Filippi ha assicurato che in tv è e fa tutto quello che è e fa nella sua vita, tranne andare in onda in tuta. Si veste e si trucca per educazione, perchè la madre le ha insegnato che quando si esce di casa bisogna farlo. Crede che se la gente notasse solo come si veste significherebbe che le trasmissioni che conduce non siano di gradimento: sono i contenuti a fare la differenza.

Come è noto, la De Filippi non ha i social. Proprio su questo ha affermato di continuare a pensare che alla gente non gliene importi nulla di ciò che fa al mattino quando si sveglia, sta già molto in tv. Capisce i social per chi ci guadagna, un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente sul piccolo schermo.

L’uso dei social ha condizionato anche la scelta dei tronisti di Uomini e Donne. Maria De Filippi, insieme alla sua squadra, ha deciso di puntare su ragazzi e ragazze che hanno una vita semplice e vera, non attaccati ai followers:

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un clichè, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera”

Maria De Filippi, il figlio Gabriele si è lasciato: “Ha preso una bella batosta”

Nel corso della sua intervista rilasciata a Oggi Maria De Filippi ha confidato che il figlio Gabriele è tornato single, precisamente dopo il lockdown. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri. Temeva tornasse a vivere da loro. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità: