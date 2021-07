C’è posta per te: arrivano Sangiovanni e Giulia Stabile di Amici

By

Giulia Stabile e Sangiovanni non si fermano più. Dopo la vittoria di entrambi ad Amici – rispettivamente nella categoria ballo e canto – i due fidanzati spopolano sul piccolo schermo. Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi a breve inizieranno le registrazioni della nuova edizione di C’è posta per te e Maria De Filippi ha voluto a tutti i costi la coppia di artisti come ospite.

Un vero e proprio privilegio per Sangiovanni e Giulia Stabile, che possono contare sulla stima e l’affetto della conduttrice Mediaset. La moglie di Maurizio Costanzo crede molto nel talento dei suoi ex allievi ma pure in questa love story così fresca e genuina.

Ma non è finita qui: pare che Giulia Stabile prenderà il posto di Belen Rodriguez nelle prime puntate di Tu si que vales 2021. Com’è noto la soubrette argentina ha da poco dato alla luce la secondogenita Luna Marì e per questo motivo non sarà presente fin da subito nello show che conduce dal 2014.

La vincitrice di Amici 20 era presente dietro le quinte delle nuove puntate di Tu si que vales e si è mostrata sui social network in compagnia dei conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Secondo alcuni pettegolezzi, la 18enne si metterà alla prova come conduttrice nell’attesa del rientro di Belen Rodriguez.

Sangiovanni, invece, è impegnato con la promozione del suo ep d’esordio che porta il suo nome. Le sue canzoni – Lady e Malibu solo per citare le più note – stanno spopolando e sono diventate dei veri e propri tormentoni dell’estate 2021.

Di recente Sangiovanni – vero nome Giovanni Pietro Damian – ha partecipato a Battiti Live, la kermesse musicale pugliese condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Il diciottenne è stato acclamato come una star consumata. Sul palco della manifestazione Sangiovanni ha inoltre spiegato perché si veste sempre di rosa.

Il cantautore ha chiarito che i colori non hanno genere e di amare questa tonalità perché lo fa stare bene, lo fa sentire se stesso. L’artista ha così sdoganato questo colore anche per il sesso maschile nonostante alcuni radicati pregiudizi.