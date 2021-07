Tu si que vales, Belen sostituita da Giulia Stabile? Caos dietro le quinte

Il 12 e il 13 luglio 2021 sono iniziate a Roma le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales. Grande assente Belen Rodriguez, impegnata con la nascita della figlia Luna Marì avvenuta proprio il 12 luglio a Padova, in una clinica all’avanguardia nel campo della ginecologia. Stando alle prime indiscrezioni trapelate la soubrette argentina sarà presente nelle prossime puntate, che andranno in onda su Canale 5 in autunno.

Al posto della soubrette argentina, di nuovo mamma otto anni dopo la nascita di Santiago, potrebbe esserci una sorpresa: Giulia Stabile. Come riporta Blasting News, la ballerina di Amici è stata avvistata dietro le quinte del programma Mediaset. Non è escluso che la fidanzata di Sangiovanni faccia un’incursione sul palco, accanto agli altri due conduttori: Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Stando a quanto sussurrano i beninformati Giulia Stabile potrebbe mettersi alla prova alla conduzione di Tu si que vales dopo aver mostrato il suo talento come danzatrice. Una situazione a tempo determinato in attesa del rientro di Belen che dopo l’arrivo della piccola Luna Marì, avuta dal compagno 26enne Antonino Spinalbese, è in lizza per condurre pure un’altra trasmissione.

Nonostante la maternità Belen Rodriguez non intende rinunciare alla sua carriera. Oltre a Tu si que vales l’ex moglie di Stefano De Martino dovrebbe condurre un format dedicato alle mamme su Italia Uno. Nel frattempo non è passata inosservata la presenza di Giulia Stabile negli studi del varietà del sabato sera.

Solo una visita di cortesia, una sorpresa a Maria De Filippi e Rudy Zerbi, oppure c’è dell’altro? Di sicuro la moglie di Maurizio Costanzo crede molto nelle capacità di Giulia Stabile, che ha lasciato il segno nell’ultima edizione di Amici, dove ha trionfato. Prima ballerina nella storia del talent show ideato e condotto dalla De Filippi.

In attesa di saperne di più è stata confermata tutta la giuria di Tu si que vales. Maria ma anche Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli. Quando andrà in onda lo show? Al momento Mediaset non ha annunciato una data ufficiale ma si parla di fine settembre-inizio ottobre.