Belen raddoppia: due programmi in tv dopo la nascita della figlia

Manca ormai poco al parto di Belen Rodriguez. La secondogenita Luna Marie dovrebbe nascere tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. Una grande emozione per la soubrette argentina, già mamma di Santiago avuto otto anni fa dal rapporto ormai concluso con Stefano De Martino. Nonostante la seconda maternità la sud americana non intende fermarsi e la sua agenda è già fitta di impegni per i prossimi mesi.

Belen Rodriguez è stata infatti confermata al timone di Tu si que vales insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Le registrazioni del programma prodotto da Maria De Filippi dovrebbero iniziare tra la fine di luglio e agosto, proprio poche settimane dopo il parto di Belencita. Ma non è finita qui perché nel futuro della Rodriguez c’è anche una nuova trasmissione…

Stando a quanto riporta il settimanale Vero oltre a Tu si que vales Belen Rodriguez è in lizza per guidare un nuovo format in onda su Italia Uno. Secondo alcune insistenti voci raccolte a Mediaset la nuova sfida tv dell’argentina sarà un contenitore dedicato alle donne e alle mamme lavoratrici. Un tema molto caro a Belù, che ha due figli e non ha mai messo da parte la sua carriera.

Belen e il significato del nome Luna Marie

Come spiegato a Canzone Segreta di Serena Rossi, è stato Santiago a scegliere il nome della figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nessuna gelosia da parte del bambino, come ha chiarito mamma Belen. La Rodriguez ha poi voluto aggiungere il nome Marie a Luna per dare un “tocco poetico” alla sua bambina in arrivo.

Una decisione che è piaciuta ad Antonino Spinalbese, che condivide con Belen Rodriguez gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Nonostante la differenza d’età – lei 36 anni, lui 26 – Belen e Antonino sono molto complici e affiatati.

L’hair stylist con la passione per la fotografia e il disegno ha immediatamente conquistato pure il resto della famiglia Rodriguez, che l’ha accolto a braccia aperte. Cecilia, sorella di Belen, non ha nascosto di provare molta simpatia per il nuovo cognato, con il quale è entrata subito in sintonia.