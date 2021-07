Stefano De Martino: la reazione dopo la nascita della figlia di Belen

La seconda figlia di Belen Rodriguez è nata tra la notte dell’11 e il 12 luglio 2021. Una notizia che ha reso felici tanti fan della showgirl argentina. A comunicare la lieta notizia è stata proprio lei pubblicando sul suo profilo social la foto del piedino della piccola. Per Belen il giorno della nascita di Luna Marì è una fortuna perchè ha vinto l’Argentina e anche l’Italia. A farle eco è stato anche il compagno e padre della piccola, Antonino Spinalbese, pubblicando la stessa foto. Contrariamente a quanto si possa pensare, la Rodriguez non ha partorito a Milano dove risiede da tempo ma a Padova, in una clinica privata della città.

Belen e Antonino hanno desiderato tanto questa figlia, arrivata a meno di un anno dal loro fidanzamento. I due, infatti, si sono conosciuti durante l’estate 2020 e hanno capito da subito che il loro era destinato ad essere un grande amore. Qualche mese fa la showgirl aveva anche rivelato di essere rimasta incinta poco dopo il loro incontro ma di aver perso un bambino. Al momento si godono Luna Marì, successivamente penseranno al matrimonio anche se vi è un piccolo ostacolo. Attualmente i due non possono convolare a nozze perchè il divorzio dall’ex marito Stefano De Martino non sarebbe ancora concluso a livello burocratico.

Sta facendo particolarmente rumore il silenzio del conduttore di Stasera Tutto è Possibile e Made in Sud. In molti si aspettano che l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi rompa il silenzio sulla nascita della figlia di Belen Rodriguez. Il napoletano ha festeggiato il trionfo dell’Italia agli Europei 2021, ma nessun post e nessuna storia sul suo profilo Instagram con gli auguri alla sua ex compagna. C’è da dire, però, che Stefano è sempre stato riservato sulla sua vita privata tanto da utilizzare i social solo per cose inerenti al suo lavoro.

Chissà magari De Martino avrà fatto gli auguri in privato a Belen Rodriguez. L’ex coppia rimarrà per sempre uniti grazie al loro primo figlio, Santiago, che adesso potrà contare sulla compagnia della sorella Luna tanto desiderata negli ultimi anni.