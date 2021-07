Dayane Mello si difende: la verità sul bacio a Rosalinda

L’ex gieffina ha voluto dire la sua sulla questione del gesto affettuoso con la sua ex coinquilina durante un recente shooting fotografico. E non sono mancate nuove accuse

L’ex gieffina Dayane Mello è tornata alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore tramite delle Instagram Stories. Parole che hanno più il sapore di un vero e proprio sfogo, che fa seguito all’intervista rilasciata nei giorni scorsi da Rosalinda Cannavò ad un noto rotocalco di gossip.

Le due ex concorrenti del reality targato Mediaset continuano ad essere al centro dell’attenzione del gossip nostrano. Ad infiammare le malelingue alcune le rivelazioni della bella attrice siciliana, che ha rivelato di aver incontrato la Mello per uno shooting fotografico.

Stando alle sue parole, la Mello, prendendola alla sprovvista, avrebbe dato un bacio a stampo alla Cannavò. La reazione di Rosalinda pare sia stata alquanto fredda. Ma al contempo la stessa ha riferito di non voler provocare alcuna delusione, rigettando quindi in maniera categorica l’ipotesi di una tresca.

Sulla vicenda ha voluto dire la sua anche la Mello. Affidando il suo sfogo ad alcune Instagram Stories, la modella ha detto: “Cosa importa un bacio in più o in meno, rispetto a quello che è stato dato durante il Grande Fratello?“. Ma non è finita qui.

Dayane ha proseguito lanciando una velata accusa nei confronti di chi sta utilizzando il suo nome per farsi promozione. Una situazione che è davvero molto triste. Dayane è stanca del gossip che si è creato, ma soprattutto che si parli sempre e soltanto del Grande Fratello.

Un reality, come lei stessa ha ricordato, che ormai si è concluso circa sei mesi fa. “Io non vivo di gossip” ha tenuto a precisare Dayane. La modella ha poi fatto una bordata contro i suoi ex coinquilini dicendo: “Tutti i partecipanti del Grande Fratello non aspettano altro che un articolo per sparlare“.

Lo sfogo di Dayane si conclude poi con la seguente riflessione: “Com’è bello far parlare di sé con il nome degli altri. Facile così“. Una stoccatina contro Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga? Chi lo sa, nel frattempo anche il fotografo dello shooting con protagoniste le Rosmello ha voluto dire la sua.

L’uomo ha smentito le parole di Andrea Zenga, confermando che il bacio c’è stato, ma che si è trattato di uno scambio affettuoso. A poche ore di distanza dalle esternazioni della Mello, sono arrivate puntali le precisazioni di quella che ‘fu’ Adua Del Vesco.

In un post condiviso in una Instagram Stories, Rosalinda ha ribadito che nonostante abbia scelto di proteggere le persone a cui vuol bene, in risposta riceve delle frecciatine. “Non ho bisogno di far parlare di me tramite nessuno” ha sottolineato l’ex gieffina.

Poi la Cannavò ha ribadito il fatto che avendo partecipato ad un reality è impensabile non ricevere delle domande specifiche da parte di chi la intervista. E lei alle domande, risponde sempre con onestà. Quindi conclude il post augurandosi di attorniarsi in futuro di persone che il bene lo dimostrano con i fatti.