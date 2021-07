Dayane Mello e Rosalinda, bacio: il fotografo vuota il sacco, Adua smentita

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, la ‘fu’ Adua Del Vesco, continuano a nuotare nel gossip. Sembra che alle due ex gieffine vip non dispiaccia proprio alimentare i sussurri della cronaca rosa. Nelle scorse ore l’attrice siciliana ha raccontato al magazine Chi che qualche giorno fa ha rivisto la modella brasiliana per un shooting fotografico e che quest’ultima, in modo sorprendente, le ha dato un bacio stampo energico, lasciandola “irrigidita“. La sicula ha pure detto di non voler provocare alcuna delusione e che non c’è alcuna tresca.

Naturalmente le esternazioni della Cannavò sono subito state rimpallate dalle agenzie stampa specializzate nei retroscena ‘rosa’. Secondo qualcuno, però, le cose non sarebbero andate esattamente come raccontato da Rosalinda. E non si tratta di un qualcuno qualsiasi, bensì di Francesco, vale a dire il fotografo che ha realizzato lo shooting con protagoniste le ‘Rosmello’.

L’uomo, tramite una Stories Instagram, ha di fatto smentito quanto detto dalla compagna di Andrea Zenga, sostenendo che è vero che il bacio si è consumato ma che si sarebbe trattato di uno scambio affettuoso reciproco. E non a ‘senso unico’, come lasciato intendere dall’interprete.

“Quel bacio l’ho visto e l’ho anche fotografato. Credo non ci sia nulla di male in quello che è successo, anzi è stato un bellissimo momento e conclusione di una giornata piena di emozioni. Mi è sembrato molto spontaneo da entrambe le parti, ma se per Rosalinda non lo è stato, intendo un bacio affettuoso e spontaneo, privo di costrizione, allora posso affermare che è una bravissima attrice. Mi scuso anticipatamente se queste mie parole possono offendere qualcuno, ma è semplicemente la sensazione che ho avuto sul set. Rispetto comunque le parole di Rosalinda perché io non posso conoscere le sensazioni che ha provato”.

Dunque? A che gioco sta giocando Rosalinda? Oppure è il fotografo che mente? O semplicemente c’è stato un qui pro quo? Sul caso del bacio ha fatto la voce grossa anche Andrea Zenga che si è detto stanco di ricevere messaggi con tono negativo sulla sua fidanzata e sul fatto che il suo orientamento sessuale sarebbe diverso da quello provato per lui. “Se fosse così, sarei felice per lei, ci mancherebbe, e mi farei da parte. Ma sono stupidate”, ha chiosato.

Rosalinda e Adua Del Vesco, quando il gossip non dispiace…

Come sopra accennato, sembra che alle Rosmello il gossip interessi non poco. La Cannavò poteva tranquillamente evitare di menzionare il retroscena del bacio nell’intervista rilasciata a Chi Magazine (così avrebbe anche scongiurato lo sfogo del suo amato Andrea). Invece – e non c’è nulla di male in tal senso – pare proprio che le piaccia strizzare l’occhio allo cronaca rosa. Nessun dubbio invece sul fatto che non ci sia una tresca tra lei e Dayane. Anche perché pure la modella ha ritrovato l’amore di recente. Al suo fianco c’è Andrea Turino.