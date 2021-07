“Dayane Mello mi ha baciata di nuovo”: Adua irrigidita, Zenga sbotta

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è tornata a parlare di Dayane Mello, la modella brasiliana conosciuta al Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia le due hanno stretto un rapporto molto forte, tanto che si è parlato spesso di una vera e propria love story. Al settimanale Chi l’attrice siciliana ha rivelato che Dayane ha tentato un approccio fisico pure dopo la fine del reality show di Canale 5.

Questa la confessione di Rosalinda Cannavò che, a quanto pare, non ha particolarmente gradito il gesto della Mello:

“Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro…almeno da parte mia è così”

Il bacio di Dayane Mello non è particolarmente piaciuto ad Andrea Zenga, altro ex concorrente del Grande Fratello Vip e nuovo fidanzato di Adua Del Vesco. Il figlio di Walter ha così commentato la situazione:

“Sono stanco di ricevere messaggi con tono sempre negativo sulla mia fidanzata e sul fatto che il suo orientamento sessuale sarebbe diverso da quello che prova per me. Se fosse così, sarei felice per lei, ci mancherebbe, e mi farei da parte. Ma sono stupidate”

Dunque, in barba agli haters la relazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga continua a gonfie vele. Al momento la coppia non convive ma fa già progetti importanti sul futuro. L’ex star delle fiction Mediaset ha instaurato un ottimo rapporto con Roberta Termali, la madre di Andrea.

Zenga Junior incontrerà a breve i parenti di Adua Del Vesco: gli ex gieffini hanno deciso di fare un viaggio in Sicilia proprio per conoscere tutti i famigliari di Rosalinda Cannavò, che ha ormai dimenticato del tutto Giuliano Condorelli, che ha amato per ben dieci anni nonostante le storie fake con Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

Dayane Mello frequenta l’imprenditore Andrea

Al di là del racconto di Adua Del Vesco Dayane Mello continua a frequentare l’imprenditore Andrea Turino. La sud americana ha legato col ragazzo dopo il ritorno di fiamma, finito male, con Mario Balotelli. I due hanno prima trascorso un weekend in Costiera Amalfitana e poi si sono concessi una vacanza a Mykonos, in Grecia, insieme ad alcuni amici.

Dayane Mello ha presentato il nuovo fidanzato alla figlia Sofia, avuta sette anni fa dall’ex compagno, il modello Stefano Sala. Non solo: in questi giorni la Mello ha anche conosciuto la famiglia di Andrea. Una storia, quindi, che diventa sempre più seria giorno dopo giorno…