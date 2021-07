Dayane Mello, la storia con Andrea si fa seria: le presentazioni in famiglia

Arrivano le presentazioni ufficiali con la famiglia di Andrea per Dayane Mello. Sembra che la modella brasiliana abbia ritrovato finalmente la serenità a fianco dell’imprenditore casertano. Infatti, nelle foto appare spensierata e sorridente. Immancabile la piccola Sofia, che l’ha accompagnata a Caserta. E proprio qui ha fatto la conoscenza della suocera.

Dopo aver trascorso alcuni giorni a Sorrento, in occasione del compleanno della sua amica Soleil Sorge, Dayane è arrivata nella città campana. Insieme a sua figlia, non solo ha girato il posto, ma ha anche sfruttato l’occasione per fare le presentazioni ufficiali con la famiglia del nuovo fidanzato. Sembrava un flirt passeggero e, invece, Dayane e Andrea stanno dimostrando di essere una vera e propria coppia.

Su Instagram, la Mello ha condiviso gli ultimi scatti che la ritraggono sorridente a fianco dell’imprenditore e insieme alla madre di quest’ultimo. Non è la prima volta che la modella brasiliana condivide delle foto che la vedono felice insieme ad Andrea, estraneo al mondo dello spettacolo. L’ex concorrente del GF Vip, ha avuto modo anche di trascorrere una rilassante vacanza a Mykonos, in Francia, con il fidanzato e il resto della comitiva.

I fan, di fronte alle nuove immagini condivise da Dayane a Caserta, sono andati in tilt. Sui social tutto il pubblico che la segue e la sostiene si dice felice per questa nuova relazione. Il sorriso della Mella conferma che insieme ad Andrea tutto procede per il meglio e i fan non possono che esserne entusiasti.

Nella città campana, Dayane ha anche incontrato alcuni dei suoi sostenitori. Lei stessa ha condiviso alcuni video che la ritraggono insieme a vari ragazzi, per le vie di Caserta. Tra scatti romantici e foto all’interno di un negozio di ottica, arriva la foto sulle Stories di Instagram che prova le presentazioni ufficiali.

Abbracciata alla mamma di Andrea e sorridente, la Mello vuole far sapere ai suoi followers che la sua love story con Andrea sta andando avanti abbastanza bene.

La storia si fa seria e la Mello non può non rendere partecipe sua figlia Sofia, sempre presente. Da tempo, la modella è alla ricerca dell’amore, dopo varie relazioni finite.

Non è andata bene con l’ex Mario Balotelli e ancora prima ha chiuso la sua storia con Carlo Beretta, attuale fidanzato di Giulia De Lellis.