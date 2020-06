Rai, presentazione palinsesti: data. Addii pesanti e new entry, retroscena

A breve la Rai svelerà i palinsesti della prossima stagione televisiva. Quest’anno, per via dell’emergenza sanitaria, si è ritardato un poco ma tra poco Viale Mazzini chiarirà i propri progetti. La data da segnarsi sul calendario è quella che casca giovedì 16 luglio. A renderlo noto è DavideMaggio.it. In attesa di scoprire tutte le novità, sono già trapelati molti rumors sull’anno che verrà. Alcuni già confermati, altri ancora da vagliare. Fatto sta che senza dubbio ci saranno addii pesanti e new entry interessanti. Una delle news più forti è quella che riporta con certezza la chiusura definitiva de La Prova del Cuoco (Rai Uno), che dopo 20 anni di messa in onda sarà mandato in archivio. Al suo posto uno show di Antonella Clerici, sempre con focus sulla cucina (ancora da decidere il nome e i dettagli del format). Per Elisa Isoardi si mormora che ci sia pronto il remake di Check-Up. Nel frattempo continuano a far molto rumore di nomi di Fabio Fazio e Caterina Balivo…

Cuccarini, Fazio e Balivo, il futuro in Rai non è sicuro

Caterina Balivo e Fabio Fazio, per motivi differenti, non hanno certezza di rimanere in casa Rai. La conduttrice ha chiuso l’avventura con Vieni da Me (Rai Uno). Al momento è in attesa di una proposta che la possa valorizzare in una prima serata o durante il weekend. Di recente ha reso noto che prenderà in considerazione anche eventuali offerte della concorrenza. Sicuro l’arrivo al suo posto di Serena Bortone, che andrà in onda quotidianamente nel pomeriggio della rete ammiraglia. Previsto un programma più lungo di Vieni da Me, una sorta di David Letterman Show in salsa italiana. C’è poi il caso Fazio: il conduttore, in una intervista recente, ha detto senza se e senza ma di essere stufo dei continui attacchi politici sul suo stipendio. Tira un’aria molto pesante e stavolta non è escluso un addio. La situazione rimane molto delicata e ancora tutta da dipanare. Altra vicenda da decifrare è quella relativa a Lorella Cuccarini. Dopo l’addio al vetriolo a La Vita in Diretta (dal prossimo anno probabile una conduzione in solitaria di Matano), c’è da capire se resterà in Rai con un altro show oppure no. Si vocifera che La7 la stia corteggiando.

Le conferme e il ritorno di Paola Perego in Rai

A settembre tornerà Carlo Conti con Tale e Quale Show. Sempre nello stesso mese andrà in onda anche Ballando con le Stelle di Milly Carlucci che recupererà l’edizione sospesa in primavera per via del coronavirus. Confermatissima anche Mara Venier a Domenica In. Per quel che riguarda le novità, è ormai certo il ritorno in Rai di Paola Perego che avrà un talk, probabilmente di sabato. Stesso giorno che vedrà la luce un’altra trasmissione inedita, Love Game, con al timone Carolina Rey.