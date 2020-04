Paola Perego annuncia: “Torno in Rai”. La moglie di Lucio Presta si svela

Paola Perego, arriva l’annuncio: “Torno in Rai”. La moglie di Lucio Presta pronta per una nuova avventura

Paola Perego tornerà in Rai. Ora non è più un mistero visto che non si tratta di rumors o indiscrezioni di corridoio. Lei stessa lo ha affermato in una delle ultime sue dirette Instagram. Dunque, dopo la pausa dal piccolo schermo la moglie di Lucio Presta, influente agente dello spettacolo, è pronta a tornare ‘in sella’. E lo farà in una delle reti del servizio pubblico. Sul programma specifico che andrà a presentare non si è sbilanciata, parlando di “superstizione“. Finché “non c’è la firma sul contratto, meglio che non ne parli”, ha dichiarato. Dalla serie: se non vedo, non credo. Tutto comunque sembra fatto. Non resta che scoprire i dettagli del suo ritorno.

Paola Perego, rientro alla Rai ma niente Talpa

L’ultimo show condotto da Paola è stato ‘Non disturbare’, in onda nel 2018 e nel 2019 in seconda serata sulla rete ammiraglia Rai. Ora pare che ci sarà una nuova avventura televisiva per lei. I suoi fan sperano in una nuova edizione del reality La Talpa. Tuttavia difficile che Viale Mazzini tornerà a puntare su un simile prodotto. “Io lo farei domani mattina (La Talpa ndr), ma ha un costo notevole. Alcune emittenti si sono mostrate interessate ma poi non si è fatto nulla. Non dipende da me. La Talpa potrebbe tornare a casa, è nata su Rai2, ma non è previsto nessun ritorno al momento”, ha spiegato la presentatrice su Instagram.

Perego-Rai, è fatta: “Sono superstiziosa”

Sempre su Instagram, in tanti hanno chiesto alla Perego notizie su un suo possibile ritorno sul piccolo schermo. E a forza di domande, la conduttrice ‘ha ceduto’: “Me lo state chiedendo tutti; allora siccome sono superstiziosa finché non metto la firma sul contratto non ne parlo ma torno in tv. Posso dire solo che torno in Rai”.