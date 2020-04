Paola Perego a ruota libera: Barbara d’Urso, La Talpa, ritorno a Mediaset

News Paola Perego, dopo il compleanno la conduttrice a ruota libera su Instagram

Dopo il compleanno di ieri 17 aprile Paola Perego ha voluto fare due chiacchiere con i suoi follower su Instagram e non potevamo non condividere con voi le sue risposte alle domande più interessanti. La Perego infatti non si è limitata a parlare solo di alcuni aspetti della sua vita privata, ad esempio degli attacchi di panico in passato: “Io ne sono uscita da qualche anno – queste le sue parole a chi le confessava la difficoltà di stare in casa di questi tempi –… Ma sei stata brava… ce la puoi fare a guarire”; la conduttrice ha parlato anche di argomenti più caldi, come un eventuale ritorno a Mediaset, il rilancio del reality La Talpa e molto altro ancora. Veniamo subito al dunque.

Paola Perego e le altre conduttrici: domande su Barbara d’Urso e non solo

La Perego ha speso belle parole per varie colleghe: Lorella Cuccarini ad esempio l’ha definita “davvero una bella persona”, per poi aggiungere che “Certo che siamo amiche”. E lo stesso ha fatto intendere su Iva Zanicchi e Alda D’Eusanio che stima pur non vedendola frequentemente (ricordiamo che è stata proprio la Perego a condurre Al posto tuo dopo Alda). Non disdegnerebbe neanche un programma con Simona Ventura: “Molto divertente. Siamo artisticamente molto diverse…”, ha replicato a un follower. Una domanda tra le tante non poteva assolutamente passarci inosservata: “Paola, che ne pensi di Barbara d’Urso?”. La risposta? Le tre scimmie sagge che indicano gli atti di non vedere, non sentire e non parlare. Lasciamo a voi qualsiasi considerazione e passiamo ora ad altre risposte interessanti.

La Talpa e ritorno a Mediaset: tutte le risposte della Perego da tenere d’occhio

Sono stati i tanti alla Perego a chiedere quando tornerà in Tv: “Torno… torno… Tra poco finisce la quarantena”, questa la risposta a un follower che le domandava se sarebbe rientrata con un programma tutto suo. “Come mai (a parte ora in questo periodo) ti vediamo poco in televisione?”, le ha chiesto un altro. “Ho preso una breve periodo di pausa per la nascita del piccolo Pietro e per scrivere il libro [Dietro le quinte delle mie paure, ndr]”. Paola ha risposto anche ad alcune domande sul possibile ritorno a Mediaset: “Ti piacerebbe […]? Sei un volto della mia infanzia?”, questa una delle tante, a cui la conduttrice ha risposto con un laconico “… Sono stata molto bene…”. E su Buona Domenica: “Bellissimi. Facevamo 5 6 ore di diretta ma eravamo un gruppo molto affiatato e si rideva sempre”. Infine le tanto attese richieste sulla Talpa: la Perego non farebbe mai la concorrente ma ne auspica il ritorno (a una domanda secca ha risposto con le dita incrociate) e lo vedrebbe bene su tutte le reti senza alcuna distinzione. Tante belle risposte insomma che ci dicono qualcosa di più su una conduttrice molto amata. E comunque ha ragione: il ritorno della Talpa in televisione sarebbe una bomba!