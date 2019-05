La Talpa torna in tv: Magnolia ha acquistato il reality

La Talpa dopo 11 anni ritorna in tv: le ultime novità sul reality

La Talpa, il reality andato in onda per la prima volta nel 2004 su Rai 2 e successivamente nel 2005 e nel 2008 su Italia 1, potrebbe presto ritornare in Tv in prima serata. Dopo ben undici anni di assenza dal piccolo schermo, e dietro gran richiesta del pubblico da casa, qualcosa sembrerebbe muoversi. A riportare la notizia, in esclusiva, è stato oggi il Blog TV Italiana. Secondo quanto riportato, nello specifico, Magnolia TV (società di produzione televisiva italiana) avrebbe acquistato i diritti di realizzazione de La Talpa per riproporre e realizzare il format su territorio italiano.

La Talpa torna in tv? Dove e quando potrebbe andare in onda il reality

Dopo anni e anni di stop, La Talpa potrebbe ritornare sugli schermi televisivi molto presto. Usiamo il condizionare perché, salvo voci e indiscrezioni, nulla è stato detto ufficialmente dagli addetti ai lavori. Non sappiamo dunque se e quando il reality dovrebbe andare in onda. Qualora la notizia venisse confermata, è probabile che il programma venga programmato per la prossima stagione televisiva (quindi dopo l’estate). Se su Mediaset o Rai, anche in questo caso, non possiamo dirlo (poiché Magnolia ridistribuisce le sue produzioni sia ai principali network televisivi).

La Talpa prende il posto di Pechino Express? Aumentano le indiscrezioni

In merito al ritorno de La Talpa in Tv è stato anche scritto che il format potrebbe – sempre condizionale – prendere il posto della prossima edizione di Pechino Express. A questo punto, visto le ultime indiscrezioni emerse, potrebbe essere Simona Ventura la prossima conduttrice del reality? Giornali e siti di TV e spettacolo hanno scritto che su di lei la Rai sarebbe pronta a puntare molto, affidandole la conduzione di altre trasmissioni dopo il debutto in grande stile a The Voice of Italy. Sarà così? Vedremo.