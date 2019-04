Simona Ventura condurrà Pechino Express 2019 e altri docu-reality su Rai2

Pechino Express 2019: Simona Ventura prende il posto di Costantino Della Gherardesca

Il ritorno di Simona Ventura in casa Rai si fa sempre più trionfale. Dopo la conferma ufficiale del suo ruolo da conduttrice a The Voice of Italy, Super Simo sfila un altro programma al collega Costantino Della Gherardesca. Si tratta nientepopodimeno che di Pechino Express, che il suo precedessore ha condotto per ben sei edizioni consecutive. In un’intervista al settimanale Oggi (in edicola da giovedì 11 aprile), come anticipa l’Ansa, il direttore di Raidue Carlo Freccero dichiara quanto segue : “A volte lavorare con budget ridotti aiuta la creatività, non sono troppo preoccupato. Dobbiamo solo tentare di ibridare i generi. Con pazienza e astuzia”. E poi parla di idee nuove e di una sorta di sfida: “La mia presunzione è dire: ‘ci vediamo a novembre’, per verificare se quello che ho in testa si può fare. O vinco, o perdo. Ci saranno in prime time due o tre programmi del tutto nuovi”.

Simona Ventura condurrà Pechino Express e altri docu-reality: “Tante cose interessanti”

Carlo Frecceso ha in serbo per Simona Ventura tante succose novità. Dopo il ritorno su Raidue con The Voice (in partenza martedì 23 aprile in prima serata) sembra che per l’ex presentatrice di Temptation Island ci sono in serbo anche altre trasmissioni: “Per Simona c’è Pechino Express, ci sono tante altre cose interessanti. Tanti bei docu-reality”, rivela il diretttore che poi con uno sguardo alla concorrenza parla di Barbara d’Urso: “Coglie sempre le cose più particolari che avvengono nella periferia del Paese, la guardo e la trovo brava nell’infotainment popolare. Poi, non è il compito che posso affrontare io come servizio pubblico, questo è chiaro”.

Simona Ventura: tutto pronto per il debutto su Rai2 con The Voice of Italy 2019

Simona Ventura, che recentemente ha fatto una dichiarazione spiazzante per quanto riguarda L’Isola dei Famosi, sembra in gran forma e più agguerrita che mai per il ritorno sul secondo canale con The Voice. Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio saranno i nuovi coach del talent show. La Ventura, però, non ha dimenticato l’esperienza in casa Mediaset e dalle pagine di Chi ha ringraziato colei che le ha ridato, in qualche modo, la grande vivibilità: “Qui in Rai c’è un pezzo del mio cuore. Un cuore che sa dire grazie a Maria De Filippi per quello che ha fatto per me, che oggi torna a battere sul 2 e domani… chissà!”.