Simona Ventura spiazza tutti: “Hanno tentato di uccidermi all’Isola”

Simona Ventura sull’Isola dei Famosi sorprende: il racconto della conduttrice dopo la sua esperienza da naufraga

All’Isola dei Famosi, Simona Ventura ha dovuto affrontare diverse sfide e in molti hanno cercato di affossarla. Ma, con la forza che da sempre la contraddistingue, è riuscita ad avere la meglio e a dare nuovo slancio alla sua carriera conducendo programmi Mediaset come Selfie e Temptation Island, fino ad arrivare a The Voice, il talent show di Rai 2 che non ha mai davvero spiccato il volo. La Ventura riuscirà nell’impresa? Al settimanale Chi, prima di parlare della sua nuova esperienza lavorativa, la conduttrice ha fatto una confessione inaspettata sulla sua avventura da naufraga all’Isola dei Famosi.

Dall’Isola a The Voice, il percorso della Ventura sempre in salita

“[…] Sono andata a Mediaset dove, prima di condurre Selfie e Temptation Island, ho fatto una cosa che nessuno al mondo aveva fatto: la naufraga di un programma che avevo condotto, l’Isola dei Famosi [il vincitore di quest’anno non ha sorpreso più di tanto ndr]. Con il senno di poi, sono rimasta senza parole: lì hanno praticamente tentato di uccidermi, ma sono sopravvissuta. E sono tornata”. Ora è ben felice di condurre un programma come The Voice e di collaborare con dei coach (quattro nomi esplosivi!) che lei ha scelto personalmente e con i quali ha avuto anche dei litigi.

The Voice, Simona Ventura parla dei quattro coach e fa una confessione su Morgan

Su Morgan, Simona Ventura ha confessato: “Vediamo le cose in modo diverso, veniamo da mondi distanti, ma io non posso non riconoscergli una cultura musicale straordinaria”. Dopodiché è passata agli altri coach di The Voice 2019: “Poi mi piaceva avere due personaggi come Gué ed Elettra. Infine, quando abbiamo sostituito Sfera Ebbasta, abbiamo cominciato a pensare a una soluzione. Mi è venuto in mente Gigi“.