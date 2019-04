Marco Maddaloni ha vinto l’Isola dei Famosi 2019, seconda Marina

Chi ha vinto l’Isola dei Famosi?

Il vincitore dell’Isola 2019 è Marco Maddaloni. Ha trionfato col 61% di voti. Ha lottato duramente, si è messo in gioco (ricevendo alcune volte anche critiche feroci), ma alla fine ce l’ha fatta. Non avrebbe potuto desiderare finale migliore. Lui è sempre stata tra i papabili vincitori di quest’edizione dell’Isola dei Famosi: si è subito distinto, non le ha mai mandate a dire e ha creato dei rapporti speciali che non finiranno certamente ora che l’esperienza televisiva è volta al termine. Il suo carattere ha colpito molti telespettatori, che fino alla fine hanno fatto il tifo per lui. Il boato dopo la proclamazione del vincitore è la dimostrazione più lampante che è amatissimo!

Le confessioni dei due finalisti dell’Isola 2019 prima della proclamazione del vincitore

I due finalisti dell’isola dei Famosi 2019 sono stati Marina La Rosa e Marco Maddaloni. La prima ha detto queste parole poco prima che venisse chiuso il televoto: “Pensavo di uscire dopo poche settimane. Ho dato tanto all’Isola, ma quello che mi è stato dato è molto di più. Io sono sempre stata me stessa, non ho avuto di mostrarmi per quella che sono, anche le mie fragilità. Spero che le mie emozioni siano arrivate fino a casa”. Questa è stata invece la confessione di Marco Maddaloni: “Ringrazio tutti per il televoto, ringrazio chi mi ha sostenuto. Spero di aver trasmesso i miei valori alla gente a casa. Non pensavo che l’Isola mi avrebbe potuto dare così tante emozioni. Ma adesso devo tornare dalla mia famiglia”.

Ultima puntata Isola dei Famosi: ecco cos’è successo

Ma cos’altro è successo durante la finale dell’Isola 2019? Speravamo sinceramente in una puntata scoppiettante… comunque ci sono stati dei bei (o brutti, dipende dai punti di vista) momenti: come le lacrime di Bettarini per i figli e il sorprendente bacio di Jeremias e Soleil!