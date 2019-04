Bettarini in lacrime per i figli all’Isola, poi gli auguri a Simona: le accuse su Nicoletta

Isola dei famosi, Stefano Bettarini nella finale: l’incontro emozionante con i figli

Stefano Bettarini in lacrime durante la finale dell’Isola dei famosi. Tutto è successo all’improvviso e in un nano secondo, mentre l’ormai ex naufrago stava facendo il suo ingresso in studio. Era appena entrato in studio, aveva appena superato il tunnel che lo conduceva dentro che abbiamo visto i figli Niccolò e Giacomo fiondarsi su di lui. I due ragazzi hanno stretto il papà in un abbraccio così forte da non lasciare spazio a nessun altro. È stato sicuramente un momento molto molto bello che ha emozionato Bettarini, infatti le sue lacrime erano ben evidenti sul volto. La stessa Alessia Marcuzzi ha commentato l’emozione del momento. Eppure, sul Web si sono scatenati e non sono mancate le accuse a Bettarini sulla fidanzata Nicoletta Larini.

Finale Isola dei famosi, Bettarini riabbraccia i figli ma dimentica Nicoletta? Le accuse di Twitter

C’era anche lei in studio durante la finale dell’Isola 2019, ma i figli hanno fatto prima e così Nicoletta non ha abbracciato Stefano. Non subito almeno. Poi al centro dello studio, Bettarini ha fatto gli auguri a Simona Ventura: “Siccome ci siamo riappropriati ora della nostra vita, volevo fare gli auguri a Simona che oggi compie gli anni”. Questo insieme di cose ha spinto qualcuno su Twitter a credere che Bettarini non abbia dato minimamente retta alla sua fidanzata! “Ma Bettarini che non solo appena arriva in studio non calcola Nicoletta, ma fa addirittura gli auguri a SuperSimo?”, “Nicoletta ignorata e poi auguri Simooo”, “Entra Bettarini, assalito da i figli e da Nicoletta che non si fila, va dalla Marcuzzi e fa gli auguri a Simona, inquadrata Nicoletta che fa ha un’espressione schi…a”, sono solo degli esempi dei tweet che si possono leggere sul social network.

Ma Bettarini che non solo appena arriva in studio non calcola Nicoletta, ma fa addirittura gli auguri a SuperSimo?#isola pic.twitter.com/ojIGIt65Q8 — Kat Mandu (@fairykat1) April 1, 2019

Entra Bettarini, assalito da i figli e da Nicoletta che non si fila, va dalla Marcuzzi e fa gli auguri a Simona, inquadrata Nicoletta che fa ha un'espressione schifata 🤣 #Isola — stefano pauli (@stefanopauli) April 1, 2019

Isola 2019, Bettarini fa gli auguri a Simona Ventura in diretta: la reazione di Nicoletta

Come avrete letto nell’ultimo tweet che abbiamo riportato, alcuni hanno notato che Nicoletta non era ben felice di questi auguri fatti a Nicoletta. Ma c’è sempre il rovescio della medaglia e infatti sul Web si leggono anche pareri di apprezzamento sul comportamento della fidanzata di Bettarini. “Complimenti a Nicoletta che ha lasciato spazio ai figli di Bettarini” e “Nicoletta molto educata ha lasciato salutare i figli a Bettarini! Una grande donna devo dire!”, si legge su Twitter. Insomma, la ragazza avrebbe lasciato spazio ai figli e questa ci sembra un’ipotesi più che plausibile. D’altronde, lei è stata in Honduras e ha riabbracciato Stefano, mentre Giacomo e Niccolò non vedevano il papà da due mesi.