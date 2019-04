Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sposano: l’anello costruito sull’Isola

Isola 2019, proposta di matrimonio in diretta per Marco Maddaloni in diretta

Durante la finale dell’Isola 2019, Marco Maddaloni ha chiesto a Romina Giamminelli di sposarlo! Una sorpresa riuscita benissimo, perché nessuno sospettava nulla fino al momento in cui il finalista ha chiesto alla compagna di raggiungerlo al centro dello studio. Romina è stata la prima a stupirsi, quasi non voleva alzarsi dal suo posto, forse per timidezza. E invece lì, al centro dello studio dell’Isola dei famosi, la stava aspettando uno dei momenti più belli della sua vita. La proposta di matrimonio di Maddaloni ha sorpreso tutti e le emozioni non sono di certo mancate, anche perché ha usato un anello molto speciale.

Marco Maddaloni, proposta di matrimonio alla sua Romina all’Isola dei famosi

Il momento dedicato a Marco è stato molto emozionante. Prima l’incontro con sua sorella Laura, poi con suo papà Giovanni. Infine, Alessia Marcuzzi ha raccontato che Marco durante la sua permanenza in Honduras ha costruito un oggetto. Il judoka ha quindi chiesto alla moglie Romina Giamminelli di raggiungerlo e ha iniziato a raccontare il loro amore. La coppia è in procinto di festeggiare i dieci anni insieme e proprio in quel giorno Marco vorrà sposare la sua Romina: “Sarei felice quel giorno di far vedere finalmente ai suoi genitori lei in abito bianco”. Queste sono le parole che ha pronunciato mentre metteva l’anello costruito con le sue mani a Romina.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sposano: ecco quando

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sposano nel giorno in cui festeggeranno i dieci anni insieme, quindi il prossimo 14 luglio. Riusciranno a organizzare il matrimonio? I due finora non sono ancora sposati con rito religioso, mentre dovrebbero essere già uniti in matrimonio con rito civile. Romina ha raccontato ad Alessia, quasi sottovoce, che ogni volta che volevano sposarsi lei era in attesa e il matrimonio passava in secondo piano. La proposta è arrivata anche per merito delle sorelle Mihajlović: “Mi hanno fatto venir voglia di allargare la famiglia”, ha raccontato Marco. Un momento molto emozionante, così come le lacrime di Bettarini con i figli (ma piovono accuse su Nicoletta!).