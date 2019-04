Soleil, bacio di fuoco con Jeremias ma è scontro al veleno con Marina

Soleil Sorgè dopo l’Isola dei Famosi: il magico incontro con Jeremias Rodriguez, lo scontro con Marina La Rosa

Soleil Sorgè approda nello studio dell’Isola dei Famosi dopo la sua eliminazione. L’ormai ex naufraga sperava di arrivare fino alla fine, ma Sarah Altobello l’ha battuta al televoto. La sua uscita di scena era abbastanza attesa, visto l’accanimento del pubblico. Infatti, in queste settimane sono stati tanti i telespettatori che si sono schierati contro di lei. Ed ecco che ora entra in studio con un abito lungo rosa e Alessia Marcuzzi la accoglie a braccia aperte. Prima di iniziare a parlare della sua esperienza in Honduras, la conduttrice le permette di salutare Jeremias Rodriguez. Un incontro molto forte: l’ex corteggiatrice corre subito verso l’argentino saltandogli addosso. Un lungo abbraccio, segnato da un bel bacio appassionato. I due fanno subito notare di essere fortemente legati ed è impossibile non notare la passione che condividono. Insieme hanno trascorso molti momenti felici in Honduras, dove hanno potuto rendere il loro rapporto più solido e importante. Ma ecco che il pubblico in studio non accoglie molto bene Soleil.

Un’accoglienza inaspettata per Soleil in studio. La Sorgè viene, infatti, duramente attaccata dal pubblico presente che con applausi e fischi sembra imbarazzarla. Arriva il confronto a distanza con Marina La Rosa e Luca Vismara. In particolare, l’ex naufraga ha uno scontro al veleno con l’ex gieffina. “Vi vedo sorridenti, deve essere soddisfacente come cosa, grandissimi finalisti complimenti”, saluta così Soleil i naufraghi ancora in gioco. “L’unico commento che mi sento di fare hanno fatto la loro Isola sparlando delle persone che hanno affrontato con i fatti. Io ho trovato uno strafigo, un nonno rock, credo che non ci sia neanche bisogno di parlare con queste persone”, ammette la Sorgé. Dall’altra parte, Marina appare abbastanza soddisfatta, in quanto è stata proprio lei a mandare per la prima volta Soleil al televoto, facendola tornare a casa.

Una grande soddisfazione per Marina essere in finale, visto che non si aspettava di arrivare fino a questo punto. A Soleil non è toccato lo stesso destino e l’ex gieffina non può non mostrare un bel sorriso. Dopo di che, risponde alla rivale: “Allora non parlare, non togliere tempo ai finalisti”. Durante questo scontro al veleno, il pubblico in studio appare completamente schierato dalla parte di Marina, a cui vengono fatti calorosi applausi e addirittura il tifo. La Sorgé non ottiene lo stesso sostegno, anzi il contrario. Nonostante ciò, Soleil non perde il sorriso e torna tra le braccia del suo Jeremias.