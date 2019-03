Isola dei famosi, Marina cancella ogni traccia di Soleil: il gesto della leader

Isola dei famosi, i finalisti non sentono la mancanza di Soleil Sorgè: le ultime news

C’è aria di festa all’Isola 2019 dopo l’eliminazione di Soleil Sorgè! Il giorno dopo la semifinale, i naufraghi erano sereni e contenti di godersi gli ultimi giorni in Honduras. La spiaggia e le acque cristalline di Cayo Paloma sembrano avere un sapore diverso adesso che sono rimasti in pochi. Oltre che pochi, i finalisti fanno anche parte dello stesso gruppetto: erano Riccardo Fogli e Soleil quelli più distanti, infatti. Con loro due fuori dai giochi, il clima è decisamente più disteso. Quelli che più di tutti hanno fatto notare questo particolare nel daytime dell’Isola dei famosi sono stati Marina, Luca e Sarah. Quest’ultima per esempio è felicissima di essere tornata al suo vecchio ruolo di spacca cocchi: “Stava lei, me lo toglieva dalla mano”, ha detto riferendosi a Soleil.

Isola 2019, Marina cancella ogni traccia di Soleil: il gesto della leader

“Soleil non c’è più e ci sentiamo tutti più liberi, più rilassati”, ha detto Marina nel confessionale. Ma ciò che ha stupito più di tutto è il gesto dell’ex gieffina! Sulla spiaggia infatti era rimasto un angolino costruito da Soleil, con delle pietre. Ebbene, quell’angolino non esiste più: Marina lo ha debellato, anche per non lasciare nessuna traccia di Soleil sull’Isola dei famosi: “L’ho tolto per non ricordarci di questa presenza che è stata con noi per troppo tempo”, queste le parole della leader della settimana. Era prevedibile che il clima fosse più disteso con l’uscita di Soleil, fosse anche solo per il fatto che i cinque rimasti bene o male vanno d’accordo e non si sono calpestati i piedi a vicenda durante il reality show. E poi ci sono stati giochi in mare, risate e sorrisi. “Sembriamo dei 15enni”, ha osservato Luca Vismara.

News Isola dei famosi, Sarah ritrova il sorriso senza Soleil

Anche Sarah, dopo le lacrime di ieri, ha ritrovato la tranquillità: “Il clima generale è pazzesco. Sono veramente felice per me stessa, e forse è una frase che non ho mai detto”. E poi ancora c’era chi diceva a destra “Che pace” e chi diceva a sinistra “Che serenità”. Insomma, sembra chiaro che i finalisti dell’Isola 2019 non potevano desiderare compagnia migliore per trascorrere questi ultimi giorni in Honduras! Intanto, Marco ha confessato le difficoltà affrontate in questi mesi, mentre Luca Vismara ha paura di tornare…