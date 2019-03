Isola 2019, Marco Maddaloni si confessa: “Non me lo aspettavo, è stato difficile”

Isola dei famosi, il racconto di Marco Maddaloni a un passo dalla finale dell’edizione 2019

Marco Maddaloni è senza dubbio uno dei protagonisti dell’Isola 2019. Il judoka ha vissuto tante emozioni nel reality show e forse era tra i favoriti alla vittoria durante le prime settimane. Sarà ancora così? Chi può dirlo, soltanto lunedì sera scopriremo chi è davvero il preferito del pubblico. Più di uno ha possibilità di vincere l’edizione 2019 dell’Isola dei famosi, tanto Marco quanto per esempio Marina, Sarah o anche Aaron. Luca Vismara forse no, visto che nell’ultima puntata il pubblico ha preferito Marina a lui (anche se poi lo ha riportato in gioco). Chiunque sarà il vincitore, tutti arriveranno fino all’ultima puntata e per questo è tempo di bilanci per i naufraghi.

Isola 2019, Marco si confessa: “Non me lo aspettavo così tosto”

Nel daytime di oggi, per esempio, abbiamo ascoltato le confessioni di Marco. In confessionale, infatti, ha detto: “L’Isola non è stato un gioco facile, è stato veramente difficile. Non me lo aspettavo così tosto, pensavo di avere altri tipi di avversari, magari potevano essere la fame e i mosquitos o altre cose”. E invece no, i fantasmi contro cui ha dovuto combattere non erano affatto cose materiali. “Invece ho combattuto con tutti altri avversari che si sono rivelati molto forti, che erano dentro di me”, ha aggiunto infatti Marco. Non è il primo concorrente di reality show a parlare di quanto vivere un’esperienza simile porti a scavare dentro di sé, ciò che conta è riuscire a sconfiggere questi avversari.

Daytime Isola dei famosi, le ultime news dall’Honduras

Oltre alle confessioni di Marco Maddaloni all’Isola 2019, nel daytime di oggi abbiamo anche visto il clamoroso gesto di Marina per cancellare ogni traccia di Soleil! I naufraghi sembrano essere molto più sereni dopo l’eliminazione della Sorgè, il clima è dei migliori per affrontare gli ultimi giorni in Honduras in attesa del ritorno in Italia. Un ritorno che spaventa molto uno dei naufraghi.