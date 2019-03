News Isola dei famosi, Luca Vismara spiazza tutti: “Paura di tornare”

Isola dei famosi, le paure di Luca Vismara in vista del ritorno in Italia

Luca Vismara all’Isola dei famosi si sente come a casa ed è per questo che, a pochi giorni dalla fine di questa esperienza, inizia ad avere qualche timore. Nel daytime di oggi abbiamo ascoltato le parole dell’ex allievo di Amici e anche i suoi compagni di avventura lo hanno ascoltato, un po’ spiazzati. Alcuni, come per esempio Marco Maddaloni, non riuscivano a comprendere fino in fondo il perché di questi timori. Luca, comunque, ha spiegato molto bene il suo stato d’animo e quindi la sua paura di tornare alla vita di sempre. Ha parlato di un po’ di ansia di tornare alla realtà e alla civiltà dopo due mesi trascorsi in Honduras da naufrago. Un’esperienza che comunque lo ha soddisfatto in tutto e per tutto, un’esperienza che ha sempre voluto fare e che è molto felice di aver portato a termine.

Isola 2019, Luca Vismara racconta i suoi timori: “Non so come sarà, mi spaventa”

Per Luca è un sogno aver fatto l’Isola 2019 dal primo all’ultimo giorno: “Non sto ancora realizzando, è un sogno a occhi aperti. Non mi sembra vero, come non mi sembra vero di aver fatto l’Isola dall’inizio alla fine”. Facendo gli ultimi rituali dell’Isola dei famosi, come per esempio dividere il riso, gli è venuto un attacco di nostalgia: “Mi sembra di aver sempre vissuto così e che tutto questo sia la normalità”. Già da questo era chiaro cosa intendesse dire parlando di paura di tornare alla realtà. Dopo una battuta di Marco, che invece ha parlato dei fantasmi affrontati in Honduras, Luca ha spiegato il suo stato d’animo: “È come se tornassi veramente bambino e dovessi imparare di nuovo a farmi da mangiare, a mettersi dei vestiti… Non ho paura dal punto di vista lavorativo, assolutamente no. È l’inserimento nella società, esatto. È come ricominciare da zero, mi sento un foglio bianco da dover ricominciare a scrivere. Questo racconto siccome non so come sarà un po’ mi spaventa”.

Luca Vismara, le news dall’Isola dei famosi sul finalista

Luca Vismara porterà con sé dei bellissimi ricordi di questa Isola dei famosi, anche l’ultimo gesto di Marina contro Soleil. Separarsi dalla sua versione da naufrago non sarà facile, non ha voglia di correre dal barbiere dopo la finale di lunedì prossimo. “È come se avessi paura di lasciarmi definitivamente alle spalle tutta questa esperienza. Come se non fosse mai successa. Questa forse è la paura più grande che ho”, ha chiosato.