Isola 2019, Sarah Altobello in lacrime: la rivincita dopo un passato difficile

Isola dei famosi, Sarah Altobello dopo la puntata: la confessione nel daytime

Nel daytime dell’Isola 2019 di oggi, martedì 26 marzo, abbiamo visto Sarah Altobello in lacrime. Era un misto di felicità e soddisfazione, un senso di rivincita per un passato complicato che non è riuscita a trattenere. Sarah dovrà ancora conquistare il suo posto in finale, infatti al momento è al televoto con Aaron. Tuttavia, arriverà comunque fino all’ultima puntata e questo è per lei un grandissimo traguardo. A qualcuno potrebbe sembrare strano visto che parliamo di un reality show, ma dalle parole di Sarah traspare tutta la sua soddisfazione. Appena ha rimesso piede a Cayo Paloma, la pugliese ha fatto un balletto per festeggiare, poi in confessionale è crollata.

News Isola dei famosi, Sarah in lacrime prima della finale: “Per me ho vinto”

Essere ancora sull’Isola dei famosi a un passo dalla finale ha scatenato in Sarah una serie di emozioni. “È come avere avuto quella scarpa firmata che tu non avevi e l’altra aveva, e io l’ho sempre sognata. Quella graduatoria all’università che non so stata ammessa, è il mio sogno che si è finalizzato a una mia di realtà. Per me è una vittoria contro tutte quelle persone che nella vita un po’ non hanno mai creduto in me”, ha raccontato la Altobello. A renderla ancor più felice, però, sono le parole di fiducia che le sono state rivolte da altri concorrenti. E infatti ha proseguito così il suo sfogo: “Lo dico perché c’è qualcuno che ha creduto in me. Mi commuovo a dire questa cosa. Quando sento che qualcuno mi dà una fiducia, anche minima, io per me ho vinto”.

Isola 2019, Sarah Altobello possibile vincitrice?

La fiducia di cui stava parlando è quella che ha avvertito da parte di Marina La Rosa. Quest’ultima, infatti, non solo le ha spesso detto di avere più autostima in sé stessa, ma ha riposto in lei fiducia mandandola al televoto contro Soleil. Era tutta una strategia di Marina, che era certa della vittoria di Sarah. Dopo questi ultimi giorni, e chissà cos’altro succederà nei prossimi, Sarah sembra essere candidata ufficialmente alla vittoria finale. Lo scontro con Aaron Nielsen, comunque, non è semplice come potrebbe sembrare.