Isola dei famosi, Marina rivela la strategia su Soleil: confessione dopo la puntata

Marina La Rosa elimina Soleil Sorgè all’Isola dei famosi in semifinale

Ieri sera nella semifinale dell’Isola dei famosi, Marina La Rosa è riuscita a ottenere ciò che voleva: Soleil Sorgè eliminata. A quest’ultima è bastato andare una sola volta al televoto per essere fuori dai giochi e con una percentuale altissima. L’impressione è che il pubblico aspettasse Soleil al varco, per eliminarla immediatamente. Ad avvalorare questa tesi c’è anche il risultato dell’ultimo ripescaggio, dove Soleil e Riccardo sono stati eliminati al primo colpo (insieme a Kaspar). L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha superato il televoto contro Sarah Altobello: uno scontro che ha deciso in tutto e per tutto Marina, dopo che ha vinto la prova immunità.

Isola dei famosi, Marina ammette la sua strategia su Soleil: la confessione a Sarah

Era chiaro che Marina avesse mandato al televoto Sarah contro Soleil sperando che il personaggio genuino e divertente riuscisse a eliminare Soleil. E infatti ci è riuscita. “Non mi hai deluso, brava”, ha detto Marina a Sarah subito dopo l’esito del televoto. La pugliese ha ringraziato Marina delle parole che ha usato per lei durante la puntata. Appena arrivati in spiaggia, come abbiamo visto nel daytime di oggi, Marina ha vuotato il sacco e ha ammesso tutto: “Su Soleil, per me eri il cavallo vincente, è stata una strategia. Penso che tu sia così forte che anche questa nomination con Aaron è una cavolata. Te lo avevo detto tu arrivi in finale e potresti anche vincere”, ha detto rivolgendosi a Sarah. Quest’ultima ha ringraziato ancora una volta, poi in confessionale ha affermato di credere totalmente alle parole della leader: “Ditemi quello che volete ma credo che sia una nomination fatta col cuore. Perché fatta dandomi fiducia. La frase che mi ripete spesso è devi avere più autostima”.

Isola 2019, i commenti dei naufraghi dopo l’eliminazione di Soleil

Pare che Marina creda davvero nel personaggio di Sarah all’Isola 2019, e infatti in confessionale si è così espressa su di lei: “Io so che Sarah è forte, altrimenti non l’avrei neanche mandata con Soleil in nomination. Sarah è fortissima”. La fiducia di Marina ha scatenato le lacrime di Sarah, che ha ripensato al suo passato. Ma non sono finiti i commenti sull’eliminazione di Soleil! Appena ha lasciato l’ultima spiaggia, infatti, Luca Vismara ha festeggiato e ha detto: “Tutti e due fuori quelli là, che bello. Anche se vado a casa, ti giuro, tutti e due fuori in un colpo solo era proprio quello che volevo”. Dello stesso parere anche Bettarini, che ieri non ha speso belle parole neanche su Riccardo: “Ti giuro, se rimaneva Soleil rosicavo come una bestia”.