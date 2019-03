News Isola dei famosi, tutti contro Riccardo: sta fingendo con Soleil?

Isola 2019, Riccardo Fogli sotto attacco: l’amicizia con Soleil è finta?

Tutti contro Riccardo Fogli! Le ultime news dall’Isola dei famosi hanno come protagonista il cantante, a causa della sua amicizia con Soleil Sorgè. La leader non va molto a genio agli altri concorrenti, ma pare che si sia diffusa un’opinione ancor più negativa su Riccardo. Certo è che, nel bene o nel male, Fogli è sempre più protagonista di questa Isola 2019. Prima con il presunto tradimento, oggi con l’accusa di essersi avvicinato a Soleil solo per convenienza. Il primo a esprimersi in tal senso nel daytime di oggi è stato Stefano Bettarini: “Attaccandosi prima ai giovani e poi ai leader. Per magnà. Ti fa sempre la risata, la canzoncina, però è un par…lo”.

Isola dei famosi, Luca contro Riccardo: “Mi sarebbe piaciuto un punto di incontro”

Successivamente, nel daytime abbiamo sentito Luca lamentarsi del comportamento di Riccardo. In particolare, il primo si aspettava un passo avanti da parte dell’altro dopo la forte discussione dei giorni scorsi. I due non si sono scambiati neanche il buongiorno e confrontandosi con Marina, Luca ha trovato un appoggio. La Rosa gli ha detto di non aspettarsi delle scuse da parte di Riccardo. “Mi sarebbe piaciuto trovare prima della puntata di lunedì un punto di incontro, che mi avesse preso e detto forse ho esagerato, scusa. Però nell’Isola così come nella vita spesso è difficile chiedere scusa”, ha detto poi Vismara.

News Isola dei famosi, Riccardo finge con Soleil? L’accusa

In un secondo momento, mentre Soleil si lamentava della falsità degli altri, Luca e Marina si scambiavano opinioni proprio su Riccardo, che nel frattempo stava consolando Soleil. Secondo i due nominati, da parte di Riccardo non ci sarebbe solo amicizia e affetto verso Soleil, ma anche un po’ di opportunismo. Insomma, starebbe sempre insieme alla leader per approfittare dei suoi privilegi. Come ha detto anche Marco Maddaloni, stasera scoppierà qualcosa in puntata!