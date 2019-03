Isola 2019, Soleil in lacrime: “Crollo emotivo”, poi sbotta contro Sarah

Isola dei famosi, Soleil Sorgè in lacrime a un passo dalla semifinale

Nel daytime dell’Isola 2019 di oggi abbiamo visto Soleil in lacrime. La perenne leader di questa edizione ha avuto un crollo emotivo a un passo dalla semifinale del reality show, ma siamo certi che riuscirà a ritrovare le forze per affrontare l’ultima settimana. Questa sera andrà in onda la penultima puntata dell’Isola dei famosi di quest’anno, verranno decretati i finalisti e tra questi potrebbe esserci Soleil Sorgè. Non pensiamo, infatti, che mollerà proprio adesso, nonostante il suo crollo emotivo. Soleil si è messa a piangere mentre faceva le porzioni del cocco e si confrontava con Riccardo Fogli, la sua spalla da quando è uscito Jeremias.

Isola 2019, Soleil crolla: “La cosa che odio di più”

“C’è tutta gente costantemente a pensare alle loro cose, strategie. La cosa che odio di più, giudicare”, così ha iniziato il suo sfogo Soleil mentre si asciugava le lacrime. Il riferimento era agli altri concorrenti dell’Isola 2019, in particolare a Marina La Rosa e Luca Vismara, con cui non è mai andata d’accorso, ma anche a Sarah Altobello. Con quest’ultima infatti c’è stato un allontanamento. In confessionale, Soleil ha spiegato i motivi del suo pianto: “Questa mattina ho avuto un po’ un crollo emotivo. Pensavo principalmente al fatto che sta diventando un po’ difficile, soprattutto la mancanza della mia famiglia. Forse non ho tutta questa forza e tenacia senza di loro”. Ma proprio contro Sarah ha avuto qualcosa da ridire.

Soleil contro Sarah all’Isola dei famosi: “Era tutto opportunismo”

Tra le lacrime, Soleil all’Isola 2019 si è sfogata anche sulla situazione con la pugliese. Quest’ultima si è allontanata dalla leader sentendosi presa poco in considerazione da lei. Allontanandosi da Soleil, Sarah si è riavvicinata a Marina e Luca. Per questo motivo, la leader ha detto: “Sarah era tutto opportunismo, falsità. Prima si parlano alle spalle poi best friends (migliori amici ndr). Tutta questa superficialità mi sta distruggendo e non è ciò che volevo da questi ultimi giorni di esperienza”. Tuttavia, Marina ha parlato di questa situazione poco prima: “Sarah vedeva un’amica in Soleil e si è resa conto che non lo era”. Dunque, stando a ciò che ha affermato Marina e a ciò che ha raccontato Sarah nei giorni scorsi, non si sarebbe trattato di un rapporto di convenienza per lei. Cosa che invece ha avvertito Soleil.