Live-Non è la d’Urso quinta puntata: fra gli ospiti Pamela Prati e Nina Moric

Chi sono gli ospiti di Live-Non è la d’Urso della quinta puntata in onda l’8 aprile

Lunedì 8 aprile tornerà Live-Non è la d’Urso, il nuovissimo show in prima serata di Canale 5 condotto ovviamente da Barbara d’Urso. Come sempre tantissimi saranno gli argomenti di gossip che verranno affrontati dal programma e altrettanti saranno anche gli ospiti speciali. Dopo il debutto con la nuova edizione del Grande Fratello Nip, la presentatrice col cuore sembra già pronta a partire con la nuova diretta del suo talk serale, dove come sempre si ascolteranno storie intrigatissime e dove si assisterà a grandi colpi di scena. Fra gli ospiti già confermati, risultano i nomi di Paola Caruso, Nina Moric e nientepopodimeno che Pamela Prati, finita nelle ultime settimane al centro dell’attenzione mediatica per via di alcuni retroscena molto particolari sulla sua vita privata.

Live-Non è la d’Urso: fra gli ospiti anche Pamela Prati che parlerà del giallo del suo matrimonio

Come anticipato poco su, Pamela Prati è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati del momento. Dopo un’intervista a Domenica In in cui raccontava di un momento sentimentale particolarmente felice, l’ex prima donna del Bagaglino si sarebbe sposata a fine marzo con l’imprenditore Marco Caltagirone, figura che sembra avvolta da un grande alone di mistero. Dopo il dibattito a Storie italiane, dove è intervenuta anche l’agente, Pamela Prati andrà da Barbarella proprio per difendersi dai rumors circolanti che mettono in dubbio la sua unione con l’imprenditore. A Live-Non è la d’Urso, dunque, si cercherà di sbrogliare la matassa di quello che sta diventato un vero e proprio giallo.

Nina Moric, Paola Caruso, Emanuele Filiberto e Asia Argento ospiti di Live-Non è la d’Urso

Tra gli ospiti della prossima puntata di Live-Non è la d’Urso tornerà anche Paola Caruso che proprio nel programma ha incontrato la presunta mamma biologia. Con l’ex bonas di Avanti un altro interverranno anche Il Principe Emanuele Filiberto, assente da 4 anni sul piccolo schermo, e Nina Moric per lo spazio battezzato “uno contro tutti”. A quanto pare ci sarà anche l’attrice Asia Argento che replicherà, ancora una volta, a Morgan.