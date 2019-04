Live-Non è la d’Urso: Paola Caruso conosce la sua presunta vera madre

Come annunciato da giorni, Paola Caruso ha incontrato in diretta tv Imma, la presunta madre biologica. È successo nell’ascensore di Live-Non è la d’Urso, il nuovo programma serale di Barbara d’Urso. Proprio quest’ultima non è riuscita a trattenere le lacrime davanti all’incontro tra le due. Al momento il test del DNA non è stato ancora fatto: verrà eseguito domani e per attendere i risultati bisognerà aspettare almeno quindici giorni. “Anche senza test sento nel cuore che lei è mia figlia”, ha detto Imma alla d’Urso. Un pensiero condiviso dall’ex Bonas di Avanti un altro: “Sento che è la mia mamma”. Successivamente in studio Paola ha conosciuto pure Vanessa, la presunta sorella. Imma, dopo la nascita della Caruso, ha avuto infatti altri due figli.

Non è noto il nome del presunto padre biologico di Paola

A Live-Non è la d’Urso Imma non ha voluto rivelare il nome del presunto padre biologico di Paola Caruso. La donna si è limitata a dire che è un calciatore, che ha giocato a Catanzaro negli anni Ottanta e che non ha mai saputo della sua gravidanza. “Quando sono rimasta incinta nel 1984 lui è andato via dalla città. Per questo mia madre era contraria: sarebbe stato un grande scandalo per la mia famiglia”, ha confidato Imma. Molto probabilmente il nome dello sportivo verrà rivelato dopo il test del DNA, che accerterà se davvero Imma e Paola sono parenti.

Paola Caruso felice di aver conosciuto Imma e Vanessa

“Tutto succede per un destino, per volere divino. Proprio ora che sono sola con Michelino, che la famiglia del padre non ci vuole, arriva la mia vera mamma e la mia vera sorella”, ha infine detto Paola Caruso in lacrime.