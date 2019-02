Paola Caruso, mamma biologica intervista: “Mi ha detto che eri morta”

Intervista alla vera madre di Paola Caruso a Domenica Live

La presunta mamma biologica di Paola Caruso ha deciso di rilasciare un’intervista (senza mostrare il volto) a Domenica Live. È convinta che sia veramente lei sua figlia e che suo padre potrebbe essere un famoso calciatore del Catanzaro, che ha dovuto lasciare la città per giocare in un’altra squadra. Paola Caruso ha deciso di accettare l’invito di Barbara d’Urso: si è presentata in studio e ha ascoltato tutto quello che sua madre (?) ha avuto da dirle. Ci sono stati degli importanti risvolti in questa faccenda, dato che è emerso un dettaglio di cui la Caruso non ha mai saputo nulla: non è stata abbandonata, ma sarebbe stata la nonna ad allontanare madre e figlia.

Paola Caruso non è stata abbandonata, il racconto della mamma

Dopo aver scoperto qual è il vero lavoro di Taylor Mega, si è ritornati a parlare dei veri genitori di Paola Caruso. Spera di partorire avendo al suo fianco la sua mamma biologica, che le ha detto: “Nel 1984 rimasi incinta e fui ricoverata nella clinica Sant’Anna a Catanzaro. Mi era stato detto da mia madre che mia figlia era morta durante il parto. Al mio risveglio, si era avvicinato un infermiere, che mi aveva detto che avevo dato alla luce una bella bambina dagli occhi azzurri e dai capelli biondi. Si è avvicinata una persona, mi aveva fatto una carezza e poi ero stata portata in camera. La mattina seguente avevo chiesto a mia madre che fine avessi fatto e lei mi aveva detto che questa di storia non ne avrei mai dovuto parlare”.

Chi è il vero padre di Paola Caruso?

Successivamente ha spiegato qual è stato l’episodio che l’ha spinta a decidere di voler fare il test del DNA: “Ieri sono stata al cimitero e mi sono trovata davanti alla tomba di mia madre. Forse la sua morte mi ha dato la forza per ritrovare mia figlia. Paola, io sono la tua vera mamma. Vorrei abbracciarti e darti un bacio. Se vuoi vivere una vita con me, io non ti toglierò niente. Io non ti ho abbandonata”. Barbara d’Urso ha poi tenuto a precisare che il padre biologico di Paola Caruso potrebbe essere un calciatore del Catanzaro. Chi sarà?