Taylor Mega, verità sul lavoro e orologio da oltre 100mila euro

Taylor Mega lavoro, la confessione a Domenica Live

Qual è il vero lavoro di Taylor Mega? Oggi, a Domenica Live, gli opinionisti in studio hanno voluto sapere come può avere una vita fatta di lussi. E Taylor, senza problemi, ha raccontato quello che fa: “Io faccio l’influencer marketing: è diverso fare l’influencer normale perché, nel mio lavoro, c’è una strategia di marketing. Coinvolgo il pubblico. Io creo dei format. Io lavoro con la mia immagine, faccio anche i massaggi per lavoro!”. Ha poi aggiunto che non capisce come mai il suo sogno più grande debba essere motivo di critiche da parte della gente: “Sono stata criticata per ambire a un milione di euro al mese. Che male c’è?”. Vladimir Luxuria l’ha attaccata aspramente, dicendo che non deve ostentare la ricchezza visto che ci sono persone che non arrivano a fine mese. Qual è stata la risposta di Taylor?

Domenica Live, Taylor Mega esibisce un orologio da 100mila euro in diretta

La fashion blogger ha risposto così a Vladimir: “Io sono partita dal niente. I miei genitori non mi hanno mai dato niente. Sono uscita di casa e ho fatto tutto io”. E poi ha parlato del suo orologio da oltre 100mila euro. Daniele Interrante non capisce come mai non si parli di quello che ha fatto sull’Isola dei Famosi, e anche questa volta la ragazza ha saputo difendersi bene: “Io sono entrata che già si parlava di me. Non è che si parla solo del personaggio, ma anche di Taylor Mega. Non ho sfruttato l’Isola dei Famosi”.

Il difficile passato di Taylor Mega

Eva Henger ha preso le parti di Taylor Mega a Domenica Live: “Ha parlato di una cosa del suo passato rivolgendosi ai giovani. Questo merita un applauso”. Sì, Taylor ha avuto un passato difficile e ha aggiunto nuovi dettagli durante l’intervista a Verissimo. Barbara d’Urso non ha parlato solo di Taylor, in questa puntata, ma anche dell’intervista fatta alla presunta madre biologica di Paola Caruso.