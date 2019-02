Taylor Mega a Verissimo parla dell’eroina e della storia finita con Sfera Ebbasta

Taylor Mega a Verissimo parla della tossicodipendenza

Dopo la breve avventura all’Isola dei Famosi, Taylor Mega è stata intervista a Verissimo. Nella puntata in onda sabato 9 febbraio, la web influencer ha dichiarato: “Non l’ho vissuta come un reality. Anche se solo per una settimana mi è servita tantissimo. Ad esempio, prima soffrivo di attacchi di panico. Non riuscivo neppure a restare sola due ore in una stanza. All’Isola, invece, sono riuscita a fare i turni del fuoco da sola”. Con Silvia Toffanin Taylor ha affrontato pure il discorso della droga: “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti, fino ad arrivare a quella più pesante di tutte, l’eroina”.

Taylor Mega e la droga: “Ho smesso grazie alla forza di volontà”

“Questo periodo è durato sei mesi, poi sono riuscita a smettere solo con la forza di volontà. Inizialmente ho provato l’astinenza e il malessere che provi in quei momenti è devastante, ma dopo altri tre mesi ne sono uscita totalmente. Anche perché mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Ce l’ho fatta da sola, mi si è attivato un meccanismo che mi ha permesso di eliminare dalla mia vita le persone con cui mi drogavo. Forse ho avuto un angelo che mi ha aiutato”, ha detto Taylor Mega a Verissimo.

Verissimo: Taylor Mega ha pensato al suicidio

Per via di questa situazione Taylor Mega ha pensato al suicidio: “Mi è capitato di pensare che non avesse più senso vivere anche se poi non l’ho mai messo in pratica”. “Mia mamma non sapeva niente perché sono molto brava a nascondere le cose alle persone che non voglio far soffrire. Se l’avesse saputo sarebbe stato un dolore terribile per lei e mio papà. Quando ho confessato tutto all’Isola mi sono sentita male per lei. Però, è stata una liberazione e sono stata felicissima che mia madre l’abbia capito. Quando sono tornata in Italia mi ha detto che qualsiasi cosa faccia rimango sempre sua figlia”, ha aggiunto.

Taylor Mega parla della relazione con Sfera Ebbasta

Oggi Taylor Mega è felice della sua storia d’amore con Tony Effe, uno dei componenti della Dark Polo Gang. Ma a Verissimo ha voluto spendere belle parole per il suo ex fidanzato, il rapper Sfera Ebbasta: “La nostra storia è durata due mesi. È una bella persona e mi è dispiaciuto quando l’hanno attaccato. Io sono contro le droghe ma ognuno sceglie il proprio linguaggio. L’hanno bersagliato in tutti i modi nei giorni successivi ma è stata una tragedia anche per lui. Non è stata colpa sua ma della discoteca che non ha salvaguardato le persone dentro il locale, riempiendolo il doppio solo per guadagnare e non adottando le norme di sicurezza. Nel 2019 è inaccettabile questa cosa”.