Taylor Mega svela perché è finita con Sfera Ebbasta: oggi è felice con Tony Effe

Taylor Mega è fidanzata con Tony Effe della Dark Polo Gang: in passato ha amato Sfera Ebbasta

Prima di partire per l’Isola dei Famosi, Taylor Mega ha fatto chiacchierare gli appassionati di gossip per via della sua relazione con Sfera Ebbasta. Tra i due c’era passione e complicità e sembrava un amore pronto a durare a lungo. Invece tra Taylor – vero nome Elisa Todesco – e Sfera – vero nome Gionata Boschetti – non è andata oltre una manciata di mesi. Cosa ha provocato la rottura? “Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed eccessiva per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno… poi ho ceduto al corteggiamento”, ha confidato la 24enne a Diva e Donna. “Ora non ci sentiamo più. Gli ho mandato un messaggio dopo la tragedia in discoteca. Gli ho scritto: “Immagino quanto tu stia soffrendo”. Mi dispiace molto che gliene facciano una colpa, non è giusto”, ha aggiunto la modella e web influencer.

Il nuovo fidanzato di Taylor Mega è un altro trapper: Tony Effe

Dopo l’addio a Sfera Ebbasta, Taylor Mega ha trovato l’amore con un altro trapper: si tratta di Tony Effe, componente della band Dark Polo Gang. La naufraga e il musicista si sono conosciuti sui social network e da allora non si sono più lasciati. “È un bel ragazzo, molto virile. Odio quelli che passano il tempo a pettinarsi e a fare selfie. Lui è un vero maschio ma mi ha fatto innamorare anche con la sua dolcezza infinita”, ha assicurato la giovane, figlia di allevatori di tacchini.

Taylor Mega: prova d’amore all’Isola dei Famosi 2019

“Ora sto con Tony e spero di superare la prova dell’Isola”, ha sottolineato Taylor Mega, che la scorsa estate ha avuto una breve relazione con Flavio Briatore.