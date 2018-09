Taylor Mega e Briatore si sono lasciati: la verità di lei e la frecciatina alla Gregoraci

Taylor Mega e Flavio Briatore si sono lasciati: lei racconta la sua verità e lancia una frecciatina ad Elisabetta Gregoraci

È finita la storia d’amore nata quest’estate tra Taylor Mega e Flavio Briatore. A confessarlo, oggi, è la ragazza in persona al settimanale Chi. Dopo alcuni mesi di frequentazione loro relazione è arrivata al capolinea anche se Taylor, tuttora, sul ritorno di fiamma pare ancora sperarci. Al giornale di Alfonso Signorini infatti, dopo aver raccontato i motivi che hanno spinto entrambi a chiudere, la giovane influencer ha dichiarato di essere ancora innamorata di Flavio. Nell’intervista rilasciata, inoltre, la stessa non ha nascosto di aver trovato l’ex moglie di lui (Elisabetta Gregoraci) ancora troppo presente nella vita di lui. Un elemento questo che, stando alle dichiarazioni di Taylor Mega, avrebbe molto influito sulla fine della loro relazione.

Taylor Mega parla della fine della storia con Briatore: “Spero che torni da me. Sarebbe il padre perfetto per i miei figli”

“Io e Flavio siamo stati insieme diversi mesi. Ora è finita ma spero che torni da me” ha dichiarato Taylor Mega a Chi “Sarebbe il padre perfetto per i miei figli”. Pur essendosi frequentati per tanto tempo, ha raccontato poi la giovane influecer, sia lei che Briatore quest’estate hanno puntato a mantenere un profilo basso. “Abbiamo voluto mantenere questa storia privata perché sapevamo che la gente ci avrebbe criticato per la differenza di età” ha spiegato infatti Taylor. Questo, però, non sarebbe l’unico motivo che li ha spinti a mantenere i loro legame segreto. “Abbiamo fatto di tutto per tenerla nascosta perché lui sta uscendo da un matrimonio durato 10 anni” ha difatti aggiunto lei “Per non fare male a nessuno, soprattutto a suo figlio, di cui è innamoratissimo”.

Taylor Mega: “Elisabetta Gregoraci? L’ho incrociata a Milano, era molto irritata nel vedermi”

Quando, durante l’intervista, è stato chiesto a Taylor di parlare di Elisabetta Gregoraci e dei sentimenti che oggi Flavio Briatore potrebbe ancora provare per l’ex moglie (con la quale, come dimostrano i loro incontri, è rimasto in ottimi rapporti), lei, di tutta risposta, ha detto: “Elisabetta è una persona ancora molto presente e questo ha influito parecchio sulla nostra rottura. Pensi che l’ho incrociata qualche giorno fa in un hotel a Milano… Diciamo che non mi ha accolta nel migliore dei modi. Anzi, era molto irritata nel vedermi. Lei è già fidanzata con un’altra persona, e non capisco perché si debba comportare così”.