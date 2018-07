Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme: il riavvicinamento

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati di nuovo insieme? L’incontro immortalato dai fotografi del settimanale Chi

Elisabetta Gregoraci da quando ha ufficializzato la separazione con Flavio Briatore non ha mai nascosto di essere interessata a mantenere con quest’ultimo dei buoni rapporti. Lo scopo della showgirl, ma anche del suo ex marito, è sempre stato quello di far pesare il meno possibile il divorzio al figlio Nathan Falco. Questa situazione, di conseguenza, li porta ad incontrarsi spesso e a trascorrere insieme del tempo. Nel l’ultimo numero del settimale Chi, però, i due sono stati immortalati a sorpresa insieme, tant’è che il giornale di parlare di un possibile riavvicinamento tra i due proprio non ne ha potuto fare a meno.

Elisabetta Gregoraci: è di nuovo amore con Flavio Briatore o solo un falso allarme?

“Briatore e Gregoraci a sorpresa di nuovo insieme” è stato scritto a grandi lettere nell’ultimo numero di Chi. “A otto mesi dalla separazione ufficiale ecco riuniti l’imprenditore con l’ex moglie” è stato poi aggiunto “Lui ha dato ad Elisabetta un passaggio col suo jet e poi sono tornati a casa insieme… appaiono molto affettuosi, che ci sia aria di un riavvicinamento?”. Noi, ovviamente, a questa domanda non possiamo rispondere ad oggi. Quello che però possiamo fare è riportare la notizia così come da giornale. Se l’amore tra Elisabetta Gregoraci e Briatore sia destinato a rifiorire, poi, di questa storia torneremo a parlare.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip? Parla Flavio Briatore

Recentemente un altro gossip aveva coinvolto Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Stando a quanto riportato dal giornale Chi, infatti, la showgirl sarebbe dovuta entrare al Grande Fratello Vip come concorrente prima che l’ex marito le impedisse di partecipare. Sulla questione, però, si subito espresso Briatore in in persona che, sui social, ha dichiarato: “Non è vero che ho vietato il GF a Eli, e non credo voglia farlo”.