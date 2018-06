Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ci sarà? La verità di Flavio Briatore

Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello VIP 2018: “Non è vero che ho vietato il GF a Eli”

Flavio Briatore non ha bloccato trattative tra Elisabetta Gregoraci e il Grande Fratello VIP 2018. A dirlo è il diretto interessato a “Visto”. Al settimanale guidato da Roberto Alessi, l’ex team manager di Formula Uno ha così dato smentita della recente indiscrezione circolata: “Non è vero che ho vietato il GF a Eli, e non credo voglia farlo“. Poi, l’imprenditore ha anche precisato che non c’è stato alcun confronto con la diretta interessata: “Mai chiesto a me nella maniera più assoluta. Non capisco certe voci. Lei non ne me ne ha mai parlato“.

Grande Fratello Vip 2018, Elisabetta Gregoraci ci sarà? Il “blocco”di Flavio Briatore

Le parole di Flavio Briatore si riferiscono all’indiscrezione recentemente pubblicata da “Chi”. Secondo il settimanale, infatti, l’imprenditore avrebbe posto una sorta di “blocco” tra Elisabetta Gregoraci ed il Grande Fratello Vip 2018 affinché non partecipi al programma. Stiamo parlando della terza edizione “celebrity” del reality show di Canale5 che, prodotto da Endemol Shine Italy per Mediaset, dovrebbe tornare sul piccolo schermo già dal prossimo autunno e per cui tra i concorrenti potrebbe esserci anche Sara Tommasi. Ma ora il diretto interessato smentisce sia andata così, mentre almeno per il momento la Gregoraci non commenta la vicenda.

Briatore e Gregoraci si sono separati dopo 9 anni di matrimonio

Del resto, la news di una possibile partecipazione di Elisabetta Gregoraci al GF Vip 2018 arriva dopo che la showgirl e Flavio Briatore si sono separati alla fine del 2017, in seguito al loro matrimonio durato nove anni, undici anni d’amore e la nascita del loro unico figlio, Nathan Falco.