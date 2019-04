Pamela Prati matrimonio, è giallo? Caos a Storie Italiane e parla l’agente

Pamela Prati matrimonio, è giallo sul marito Marco. Eleonora Daniele e Storie Italiane indagano e si crea il caos in studio

Pamela Prati ha raccontato in tv la felicità ritrovata accanto a Marco, l’uomo che l’ha sposata e la ama tanto. La showgirl era già stata ospite da Mara Venier, a Domenica In, e lì aveva raccontato questo momento così bello della sua vita, ricordando anche i due bambini che ha in affidamento insieme al marito. Nelle ultime ore però si sta aprendo un vero e proprio mistero circa questo matrimonio e a Storie Italiane, Eleonora Daniele, ha voluto fare il punto della situazione. A finire sotto accusa la “latitanza” del marito della Prati sui social. Non appare sul web e neanche in alcuna foto. E da qui gli ospiti in studio hanno detto la loro sulla questione. A difendere la Prati ci hanno pensato Angela Mellilo e Patrizia Pellegrino che non sono state invitate alla cerimonia. “Credo che Pamela voglia fare una cerimonia intima“, ha commentato la Pellegrino giustificando il gesto della collega. Anche l’agente della Prati nonché sua grande amica, Eliana, è intervenuta in diretta, spiegando la posizione di Pamela ed anticipando una grande esclusiva.

Pamela Prati matrimonio: presto vedremo uno speciale sulle sue nozze

Presto arriverà uno speciale sulle nozze (tanto discusse, ndr.) di Pamela Prati. A dare la notizia, l’agente della showgirl a Storie Italiane. Eliana è intervenuta in trasmissione per dire la sua circa il giallo che sta aleggiando sul matrimonio della Prati con Marco. “Lui (il marito della Prati, ndr.) non vuole apparire. non è in Italia. Se lei va in tv dicendo che è felice e che ha trovato l’amore della sua vita a 60 anni, perché dobbiamo farle una colpa?“, ha esordito l’agente, che poi ha continuato: “Con Pamela non c’è nessun gioco dietro. A breve, ci sarà uno speciale sul matrimonio. Lo vedrete“. Quindi la cerimonia religiosa di Pamela Prati sarà al centro di un vero e proprio speciale. Non sappiamo dove potremmo vederlo e quando, ma solo allora il gossip sul marito “fantasma” potrà cessare.

Pamela Prati: tutti i dettagli delle nozze

In un’intervista a Gente, Pamela Prati ha raccontato tutti i dettagli per le sue nozze, tanto cercate ed ora arrivate. “Sarò circondata da fiori in tinta, dal calore di amici e parenti. Accanto a me avrò Eliana e Pamela, le mie amiche del cuore, anzi, due sorelle, che mi stanno aiutando ad organizzare le nozze. Dopo la cerimonia, che sarà classica, faremo una cena, i fuochi d’artificio e il giorno dopo un pranzo. Saremo un centinaio e tra i vip ho invitato Simona Ventura, i miei amici de Il Bagaglino, Mara Venier, giusto per fare qualche nome… Ci sarà musica dal vivo con violini, arpe e un coro gospel“, ha svelato in esclusiva al settimanale alcune settimane fa.