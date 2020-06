Lorella Cuccarini dopo La Vita in Diretta: nuovo programma in arrivo, gossip

Lorella Cuccarini lascia La Vita in Diretta ma non il piccolo schermo. Dopo la querelle con Alberto Matano (che nel frattempo è rimasto in silenzio senza proferire alcuna parola sulla polemica scatenata dalla collega), l’ex ballerina è pronta a ripartire da un nuovo progetto. Come rivela il sempre informato Blogo, la Cuccarini è contesa da Rai e La7. A quanto pare nei giorni scorsi Lorella ha incontrato Stefano Coletta, il direttore di Rai Uno, per parlare del suo futuro lavorativo. In ballo ci sarebbero alcune prime serate all’insegna di show e varietà, prettamente nelle corde della 54enne. Si parla addirittura di una rivisitazione di Fantastico, lo storico varietà che negli anni Ottanta ha lanciato la carriera della showgirl e non è escluso un coinvolgimento di Pippo Baudo. Ma in questo periodo la Cuccarini sarebbe anche corteggiata da La 7. Nelle prossime ore la diretta interessata dovrà decidere il suo futuro professionale: restare in mamma Rai, emigrare altrove o staccare per un po’ la spina?

È gelo totale tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Dopo le dichiarazioni di Lorella Cuccarini contro Alberto Matano è calato il gelo tra i due conduttori. L’ultima puntata de La Vita in Diretta è stata condotta con parecchia freddezza seppur con la giusta e dovuta professionalità. A distanza di tempo sono stati confermati i gossip che si sono susseguiti nei mesi invernali e che sussurravano proprio di un rapporto difficile tra Lorella e Alberto. L’ex mezzobusto del Tg 1 ha provato a smentire in passato, assicurando di avere un buon legame con la Cuccarini, ma a fine stagione la realtà dei fatti è venuta a galla. Il pubblico si è prontamente diviso: da un lato c’è chi sostiene il giornalista, dall’altro chi appoggia la bionda presentatrice.

Pippo Baudo si è schierato dalla parte di Lorella Cuccarini

Prima della bagarre tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano Pippo Baudo ha appoggiato pubblicamente la sua ex pupilla. Super Pippo ha invitato i dirigenti televisivi a non lasciarsi scappare una professionista così brava, preparata e talentuosa.