Pippo Baudo interviene su Lorella Cuccarini: il conduttore si schiera

Dopo le voci sempre più insistenti che vedrebbero Lorella Cuccarini fuori dalla Rai, interviene Pippo Baudo in sua difesa: “Un’amica, mi dispiace moltissimo”

Lorella Cuccarini dice addio alla Rai? È questo il rumors che sta tenendo banco da diversi giorni ormai. La nuova stagione televisiva partirà tra qualche mese e il servizio pubblico sta tirando le somme per quel che riguarda trasmissioni e conduttori in vista della presentazione del nuovo palinsesto televisivo. E proprio in merito a questo, diversi giorni fa, il sito di Dagospia ha rivelato che a Viale Mazzini si starebbe pensando di non confermare Lorella per la prossima stagione de La vita in diretta (lasciando Matano come unico conduttore). Purtroppo si vocifera di un esclusione della Cuccarini da tutti i programmi del servizio pubblico. Il motivo? Pare che dietro a tale decisione ci sarebbe un discorso di colore politico (argomento che noi non approfondiremo): nelle ultime ore, Pippo Baudo ha voluto difendere la conduttrice, dichiarando che le motivazioni politiche sarebbero solo una scusa utilizzata per cacciare via qualcuno.

Pippo Baudo difende Lorella: “Situazioni difficili in Rai ne ho vissute, ma come questa mai!”

Sul web non si parla d’altro tanto che, per diversi giorni, su Twitter è spopolato l’hashtag ‘Io sto con Lorella’, una sorta di rivolta dei fan corsi in difesa della nota conduttrice. Si perché parliamoci chiaro: gli ascolti di questa stagione de La vita in diretta hanno registrato risultati davvero notevoli in termini di share, e il merito è sicuramente anche della Cuccarini, grande professionista la cui bravura non si può mettere in discussione. Solitamente un cavallo vincente bisognerebbe tenerselo stretto: perché dunque la Rai starebbe pensando di escludere la conduttrice dal suo palinsesto? Ad intervenire questa volta è Pippo Baudo, uno che alla Rai ha fatto la storia della televisione: il conduttore, in alcune dichiarazioni rilasciate al portale TvBlog, ha voluto esprimere la sua vicinanza nei confronti di Lorella: “Non l’ho sentita in questi giorni, ma la conosco bene, so che sta soffrendo. Lorella è una mia amica, mi dispiace molto umanamente. Io di situazioni difficili in Rai ne ho vissute, ma come questa mai!”

“Una professionista va valutata per quello che fa in televisione”

Nella difficile vicenda ha voluto spendere una parola anche Baudo, uno dei più autorevoli dei conduttori Rai, correndo in difesa della Cuccarini. “Lorella è una bravissima ragazza, grande conduttrice, ottima professionista. In Rai non è una novità che la politica faccia i palinsesti? Che c’entra la politica, una professionista va valutata per quello che fa in televisione. Lorella sovranista? Lei non fa politica, questa cosa la si usa come scusa per cacciare qualcuno”, ha dichiarato Pippo. Ma se, a detta del conduttore, non sarebbe questa la reale motivazione dell’addio di Lorella, cosa non sappiamo ancora? “A La Vita in diretta l’ho vista più volte in questa stagione, l’ho trovata divertente. Il mio auspicio è che continui a condurla. È sprecata in un programma così? I varietà, come quelli che conducevo io, non li fanno più, purtroppo”, ha quindi concluso.