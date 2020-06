Cuccarini e l’hashtag ‘Io sto con Lorella’: il motivo della rivolta dei fan

Cuccarini, spopola su Twitter l’hashtag ‘Io sto con Lorella’: il motivo della rivolta dei fan

Da settimane si rincorrono le voci che vorrebbero Lorella Cuccarini lontana da La Vita in Diretta, contenitore storico del pomeriggio di Rai Uno che la vede protagonista con Alberto Matano. I rumors danno per certo il suo addio nella stagione 2020-2021. Al momento non c’è ancora l’ufficialità. Le carte saranno svelate soltanto a inizio luglio quando i vertici di Viale Mazzini presenteranno i palinsesti del futuro. Nel frattempo spopola su Twitter l’hashtag #iostoconlorella. Tantissimi i telespettatori che in queste ore stanno scrivendo dei pensieri per la conduttrice, in segno di stima nei suoi confronti e di protesta verso l’eventuale scelta del servizio pubblico di non confermarla.

Ondata di affetto social per Lorella Cuccarini

La campagna sul social del cinguettio pro Lorella Cuccarini sta assumendo contorni massicci. Nel pomeriggio odierno #iostoconlorella è infatti schizzato tra gli hashtag di tendenza di Twitter. Tanti gli utenti che si sono pronunciati a favore della presentatrice. Diversi anche coloro che fanno parte del mondo della tv e dello spettacolo che hanno dato manforte alla campagna web. Sia i primi sia i secondi sono tutti concordi sulla professionalità e sulla bravura della Cuccarini e per questo si stanno spendendo per una sua riconferma. Chi invece pare che sicuramente rimarrà al proprio posto è Alberto Matano. Alcune indiscrezioni dicono che condurrà la prossima stagione de La Vita in Diretta in solitaria mentre altre sostengono che sarà affiancato da una giornalista. Anche in questo caso non c’è ancora nulla di ufficiale ma solo insistenti voci di palazzo.

Rai Uno: La prova del cuoco e Vieni da Me chiudono

In casa Rai fremono i preparativi per la stagione post Coronavirus. Oltre a La Vita in Diretta, si continua a parlare della cancellazione dello storico programma La Prova del Cuoco che quasi certamente chiuderà i battenti. Al suo posto tornerà con un nuovo show Antonella Clerici. Sempre su Rai Uno non ci sarà più Vieni da Me di Caterina Balivo. La moglie di Guido Maria Brera ha scelto di non proseguire il viaggio con la trasmissione per motivi personali e professionali. Si mormora che punti a una prima serata o ad avere uno show nel weekend.