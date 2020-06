La Vita in Diretta: Cuccarini fuori, ecco chi la sostituirà. Il gossip

La Vita in Diretta: il futuro di Lorella Cuccarini in Rai a rischio, ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Sono giorni di strategie e decisioni importanti a Viale Mazzini, dove si sta progettando l’assetto della prossima stagione televisiva in previsione della presentazione del futuro palinsesto Rai, atteso per i primi del mese di luglio 2020. Nell’ultimo periodo, sono circolate svariate voci che vedrebbero un cambiamento molto significativo riguardo al contenitore pomeridiano di Rai 1, La Vita in Diretta. Stando agli ultimi rumors, Lorella Cuccarini sarebbe fuori dai giochi a partire dal prossimo autunno. La trasmissione è stata confermata (decisione più che ovvia, dati i notevoli ascolti) ma per quanto riguarda la conduzione, i vertici Rai avrebbero promesso la conduzione singola ad Alberto Matano. Stando però a quel che riporta Dagospia, tale soluzione potrebbe essere messa nuovamente in discussione. Sono tre le donne che si contenderebbero l’ambito ruolo della Cuccarini.

Lorella lascia la Vita in Diretta? Ecco chi sono le probabili sostitute

A quanto pare, la nota conduttrice non sarebbe più gradita dai vertici Rai: sentimento sicuramente non condiviso dal pubblico, visto l’incredibile successo in termini di ascolti, superiori perfino a quelli ottenuti da Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso in moltissime occasioni. Un successo dovuto sicuramente al format, alla professionalità degli autori, ma anche all’innegabile talento ed esperienza della nota conduttrice. Eppure, stando ai rumors, Lorella potrebbe dire addio a La Vita in Diretta: chi prenderò il suo posto? Dagospia fa tre nomi: Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna e Serena Bortone. In merito all’ultimo nome, qualche giorno fa, è circolata anche l’indiscrezione secondo la quale la Bortone potrebbe prendere il posto di Caterina Balivo per condurre il programma della 14 su Rai 1.

Serena Bortone la nuova Caterina Balivo?

Dopo il chiacchierato addio della Balivo, è partito il toto nome per individuare chi andrebbe a rimpiazzare il vuoto lasciato dalla conduttrice napoletana. Secondo quanto riportava qualche giorno fa TvBlog, sarebbe proprio la Bortone la donna che potrebbe condurre il programma che sostituirà Vieni da me.