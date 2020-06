Cuccarini addio a La Vita in Diretta: niente saluto con Matano, ecco perché

Si è chiusa oggi 26 giugno la stagione de La Vita in Diretta 2019-2020 (Rai Uno). Una giornata alquanto movimentata per il programma, soprattutto per quel che è accaduto fuori dalle mura dello studio televisivo. Indiscrezioni lanciate da Leggo.it hanno reso noto che Lorella Cuccarini avrebbe mandato una mail ai propri compagni di lavoro della trasmissione dipingendo un suo collega con parole molto forti: “Ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo”. Nessun nome fatto, ma in tanti hanno creduto che dietro alla persona in questione sia celato il nome di Alberto Matano. Forse più di un’impressione visto che dopo che è emersa la notizia 14 donne che lavorano al contenitore pomeridiano hanno scritto una mail di replica, difendendo il giornalista e smentendo Lorella. Una situazione surreale e tesa che ha portato i due conduttori a non salutarsi nemmeno alla fine della puntata.

Lorella Cuccarini, addio a La Vita in Diretta: “Non so dove e non so quando ci rivedremo”

La Cuccarini, visibilmente emozionata, ha ringraziato tutti gli inviati e gli addetti ai lavori de La Vita in Diretta, sottolineando come l’anno passato insieme sia stato particolarmente difficile, soprattutto negli ultimi mesi, quelli del coronavirus e della quarantena. La conduttrice ha ringraziato poi i molti fan che l’hanno sostenuta. “Grazie per il sostegno e l’affetto che mi avete mostrato in queste ultime settimane”, la chiosa, che, tra le righe, sembra riferirsi proprio a coloro che hanno tifato per far sì che la Rai non scegliesse di toglierle la conduzione del talk (pare invece che sarà così). Addirittura da giorni su Twitter uno degli hashtag in tendenza è #iostoconlorella, testimonianza del segno indelebile da lei lasciato nel pubblico nella stagione appena conclusa. L’addio ormai sembra inevitabile. “Non so dove e non so quando ci rivedremo, ma grazie”, ha concluso la Cuccarini. Parole che hanno avuto il sapore di un addio. Dopodiché c’è stato il gelo con Matano…

Gelo nell’ultima puntata de La Vita in Diretta tra Matano e Lorella

In chiusura di programma non si è potuto non notare che i due conduttori non si sono salutati e nemmeno si sono ringraziati come da consuetudine. Un ‘gelo polare’ che, con ogni probabilità, trova spiegazione nel caos interno al talk. Caos testimoniato dalle suddette mail. Così è andato in scena un finale di stagione travagliato, tribolato, inaspettato, a tratti surreale.