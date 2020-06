Lorella Cuccarini su La 7 e attacco contro Matano? Addio esplosivo

Addio a La Vita in Diretta come nessuno se lo sarebbe mai aspettato, quello di Lorella Cuccarini, la conduttrice che quest’oggi, durante la consueta puntata della trasmissione, saluterà tutti i telespettatori. E questa volta per sempre. È certo, ormai, che la conduttrice non sarà presente nella prossima stagione, che si muoverà verso nuove esperienze televisive. Non è detto in Rai. C’è chi dice che la sua “cacciata” da La Vita in Diretta sia dipesa da motivi politici, chi parla di un conflitto col collega Alberto Matano che dura ormai da mesi e chi ancora che le siano state fatte delle proposte allettanti che non avrebbe potuto rifiutare (in ballo l’ipotesi “La 7“); fatto sta che Lorella Cuccarini non sarà più presente a La Vita in Diretta e che la conduzione verrà affidata solo ed esclusivamente a Matano, sul quale la conduttrice avrebbe espresso un pensiero acuminato. Notizia di pochissimi minuti fa, quella secondo cui la Cuccarini avrebbe voluto dire addio a Matano criticandolo aspramente. Cos’è successo davvero fra i due?

Lorella Cuccarini news, passaggio da Rai a La 7? Possibile programma pomeridiano per lei

Appresa la notizia dell’addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta (l’indiscrezione serpeggia ormai da mesi), i suoi fan si sono schierati tutti dalla sua parte, persino Pippo Baudo, che ha sempre nutrito grande stima nei confronti della conduttrice. Blogo ha fatto sapere che il direttore di Rai 1 Stefano Coletta avrebbe promesso alla conduttrice un nuovo programma (di cui non si sa assolutamente nulla), ma sarebbe intervenuto in scivolata Urbano Cairo con una grande promessa. Quale? Quella di affidare alla Cuccarini un contenitore pomeridiano su La 7 che si scontrerebbe proprio con quella trasmissione che non la vorrebbe più. Ma c’è anche altro da chiarire: è vera la notizia secondo cui Lorella Cuccarini e Alberto Matano avrebbero litigato?

Retroscena Cuccarini-Matano: lei lo ha criticato davvero?

Il sito Leggo.it ha riportato alcune dichiarazioni di Lorella Cuccarini che sarebbero riferite a Matano (ma non ha mai fatto il suo nome), definendolo “maschilista” e con un “ego sfrenato”. Sembra strano, però, che la Cuccarini si sia spinta a tanto, soprattutto dopo che il conduttore, durante una puntata de La Vita in Diretta di fine aprile, ha dimostrato tutta la sua stima nei confronti della collega. Qualcosa ci è sfuggito? Questo pomeriggio sapremo tutta la verità. Giornata di addii, per i conduttori della Rai: Lorella Cuccarini saluterà i telespettatori de La Vita in Diretta (e magari chiarirà quali sono i suoi rapporti con Matano) e Salvo Sottile ha chiuso per sempre con Mi Manda Rai 3.