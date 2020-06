Salvo Sottile piange in diretta: addio a Mi Manda Rai 3

Salvo Sottile ha detto addio a Mi Manda Rai 3, un programma che ha condotto per quattro stagioni, portando “sana” informazione nella casa degli italiani. Un momento di grande commozione, per il conduttore, che non è riuscito a trattenere le lacrime: si è legato profondamente a tutti coloro che hanno reso possibile questa trasmissione, sulla quale, adesso, c’è un gigantesco punto interrogativo. Sarà presente nei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva o verrà definitivamente cancellata? Sarebbe interessante scoprire, qualora dovesse resistere all’ondata di novità della Rai, chi potrebbe prendere il posto di Salvo Sottile, che in tutti questi anni ha condotto la trasmissione della terza rete con una professionalità da applausi. È sempre riuscito a trattare svariati temi – alcuni anche molto delicati – con tatto, come un vero giornalista dovrebbe sempre fare; un giornalista che sa anche lasciarsi andare, che ha dimostrato di tenerci particolarmente a questo programma. Non riuscendo a trattenere la forte commozione per l’addio.

Ultima puntata Mi Manda Rai 3, l’addio commosso di Salvo Sottile. Non ci sarà nella prossima stagione

Esser finito nel mirino del Codacons non lo ha scoraggiato per nulla. Salvo Sottile ha portato avanti svariate puntate di Mi Manda Rai 3, trasformando la propria trasmissione in un luogo virtuale in cui la gente ha potuto informarsi (senza cadere vittima di fake news) su tutto quello che riguardava il Coronavirus. Andrea Vianello – conduttore ed ex direttore di Rai 3 – si è complimentato per il servizio offerto da Sottile, soprattutto per la professionalità dimostrata durante il periodo di quarantena. Ha sempre aggiornato i telespettatori con notizie accurate. Le parole di Vianello non hanno fatto altro che accrescere la commozione del giornalista, il quale si è lasciato andare alle emozioni, salutando tutti coloro che lo hanno seguito per queste quattro edizioni del programma della terza rete Rai.

Grazie a tutti voi per l’affetto e alla passione con le quali ci avete seguito in questi anni. Grazie al maestro e amico @andreavianel alla squadra di @mimandaRai3 . Mi mancherete pic.twitter.com/TvonnJFJMn — Salvo Sottile (@salvosottile) June 26, 2020

Le parole di Salvo Sottile e il futuro incerto. Dove lo rivedremo la prossima volta?

Sul finire dell’ultima puntata di Mi Manda Rai 3, Salvo Sottile ha detto: “Mi mancherà moltissimo questa grande famiglia, così come mi mancherete tutti voi da casa. Per l’ultima volta, io vi saluto nella maniera più affettuosa”. Non si sa, per ora, quali siano i prossimi progetti di Sottile, se continuerà a rimanere nella grande casa Rai. Il direttore Franco Di Mare deciderà di scommettere ancora su di lui? Ricordiamo che, a maggio, è stato cancellato dai palinsesti il programma Palestre di Vita (condotto proprio da Sottile) per bassi ascolti. Si potrebbe pensare a una trasmissione tutta nuova per il giornalista. Per consegnargli così il giusto spazio nell’Access Prime Time.