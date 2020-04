Alberto Matano smentisce in diretta problemi con Lorella: “Straordinaria”

La vita in diretta, Alberto Matano e Lorella Cuccarini vanno d’amore e d’accordo: arriva la smentita dopo il gossip

Nessuna tensione tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini a La vita in diretta. Ieri è esploso il gossip sui due conduttori Rai che stanno tenendo compagnia agli italiani nei pomeriggi di quarantena, ma già oggi è arrivata la smentita implicita. Matano non ha menzionato espressamente questo rumor sul loro rapporto, ma tra le righe è stata una risposta vera e propria a ciò che è emerso ieri. Aprendo la puntata di oggi, i conduttori hanno ricordato che questa sarebbe stato l’ultimo giorno in cui sono andati in onda alle 14, una fascia oraria che tornerà a Caterina Balivo a partire da lunedì. Matano e Cuccarini erano stati chiamati a riempire anche il primo pomeriggio dopo l’impossibilità di proseguire con altri programmi e loro sono stati ben contenti di accettare.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini, nessuna crisi in corso: “Partner straordinaria”

Da lunedì torneranno in onda a partire dalle 16,50 del pomeriggio e per questo Alberto Matano a inizio puntata ha voluto fare dei ringraziamenti. Queste le sue parole: “Io voglio dirti grazie per questi due mesi, sono stati molto difficili. Abbiamo lavorato in situazioni complicate, con misure di sicurezza davvero strettissime e forse tutto questo ci ha consentito di essere con voi in questo momento”. Poi ha parlato della sua collega a La vita in diretta: “Quindi voglio ringraziare la squadra, Lorella che è una partner straordinaria. Lo dico in diretta perché è assolutamente così. E tutta la struttura di Rai 1, tutta la grande squadra”. Lorella gli ha fatto notare che sembravano dei saluti di chiusura programma, invece così non è perché lunedì saranno sempre insieme fino a giugno!

Matano e la smentita sui pessimi rapporti con Lorella Cuccarini: “Ci vogliamo bene”

Ma nel corso della puntata Matano ha nuovamente smentito i pessimi rapporti con Lorella Cuccarini. Durante un collegamento con Rocio Munoz Morales, il conduttore ha detto: “Io e Lorella andiamo molto d’accordo e per fortuna ci vogliamo bene”.