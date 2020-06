Caos Vita in Diretta, 14 donne del programma contro Lorella: mail di fuoco

L’ultimo giorno della messa in onda de La Vita in Diretta 2019-2020 si è trasformato in un vespaio, dove a farla da padrone è stata una faida interna al programma di Rai Uno. Ad dare fuoco alle polveri un articolo di Leggo.it a ridosso dell’inizio del contenitore della rete ammiraglia del servizio pubblico. La testata, entrata in possesso di una mail privata inviata da Lorella Cuccarini ai compagni di avventura della trasmissione, ha fatto trapelare che la conduttrice avrebbe parlato di un collega di lavoro “dall’ego sfrenato. E – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione”. Alberto Matano non è stato menzionato, ma subito in molti hanno pensato che fosse proprio lui il bersaglio della Cuccarini. Una situazione surreale che ha provocato la reazione di 14 donne orbitanti attorno al talk. Queste hanno replicato anch’esse con una mail – sempre spedita a Leggo.it – in cui hanno difeso a spada tratta Matano e, di fatto, hanno smentito la versione di Lorella.

Le lavoratrici de La Vita in Diretta difendono Matano

La mail, firmata da 14 donne che lavorano a La Vita in Diretta, sottolinea che difficilmente era prevedibile una simile conclusione di stagione. Dopodiché, le firmatarie hanno spiegato di aver sentito il bisogno di dire la loro, alla luce del caos creatosi dopo la mail di Lorella divulgata dai media. “Sorprese e amareggiate. Stentiamo ancora a credere alle accuse di maschilismo rivolte ad Alberto”, si legge nella mail scritta dalle suddette donne corse in difesa di Matano le quali hanno dichiarato che la loro esperienza con il giornalista è stata più che positiva. Anzi, il mezzo busto del Tg1 è stato definito una persona guidata da “passione, generosità e intelligenza”, in grado si valorizzare le persone al suo fianco.

La Vita in Diretta: Cuccarini e Matano, finale inaspettato

Nessuno, alla vigilia dell’ultima puntata del programma, si sarebbe immaginato un simile epilogo per il contenitore pomeridiano di Rai Uno. Soprattutto che ci fosse un clima tanto torrido e incandescente all’interno della redazione de La Vita in Diretta. Faide intestine a parte, pare ormai certo l’addio di Lorella Cuccarini alla trasmissione. “Non so quando e dove ci rivedremo, ma comunque grazie”, ha dichiarato la conduttrice. Parole che hanno tutto il sapore di un addio. Un addio più che annunciato.