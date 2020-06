Elisa Isoardi, ultima puntata della Prova del Cuoco: lacrime e messaggio

Oggi 26 giugno 2020 è andata in onda l’ultima puntata dello storico cooking show di Rai Uno, La Prova del Cuoco. Da giorni è giunta la notizia che Viale Mazzini ha deciso di mettere fine in modo definitivo al percorso del programma che il prossimo 2 ottobre avrebbe festeggiato 20 anni tondi di messa in onda. Elisa Isoardi, nel salutare il pubblico, è stata colta dall’emozione, lasciandosi andare alle lacrime. Non solo: l’ex di Matteo Salvini si è anche augurata che il suo sarà un arrivederci e non un addio, in riferimento alla sua esperienza in Rai. Quel che è sicuro è che dalla prossima stagione non la vedremo più ai fornelli. Al suo posto dovrebbe arrivare Antonella Clerici, con un nuovo programma di cucina.

Isoardi saluta la Prova del Cuoco: l’ultima puntata

“Spero che questo sia un arrivederci e non un addio”, ha detto una Isoardi evidentemente commossa. Spazio poi ai ringraziamenti a tutti gli addetti ai lavori che l’hanno accompagnata nel suo percorso a La Prova del Cuoco. Dopodiché molte persone che orbitano attorno alla trasmissione le hanno dedicato un videomessaggio, facendola emozionare. Inevitabili le lacrime, che le hanno solcato il viso. Anche Claudio Lippi ha speso parole di stima per Elisa. Non è la prima volta che Lippi si sbilancia, parlando della collega di lavoro come una persona genuina, corretta e vera. Resta ora da capire quale sarà il futuro dell’ex di Matteo Salvini. Si mormora che per lei ci sia già pronto un posto, sempre su Rai Uno. Chissà… A breve saranno presentati i nuovi palinsesti del servizio pubblico e se ne saprà qualcosa di più.

Elisa Isoardi, in arrivo Check-Up?

Elisa Isoardi potremmo ritrovarla a condurre Check-Up, lo storico programma di medicina andato in onda dal 1977 al 2002 che potrebbe essere rispolverato da Viale Mazzini nella prossima stagione. A far trapelare l’indiscrezione è stato Panorama, che nei giorni scorsi ha lanciato la news. Fino ad ora nessuna conferma sui rumors, ma nemmeno nessuna smentita. Dagospia ha aggiunto dell’altro, scrivendo che inizialmente Elisa avrebbe rifiutato la proposta del direttore di Rai 1, Stefano Coletta: a quanto pare l’idea di andare in onda solo una volta alla settimana non avrebbe fatto impazzire di gioia la Isoardi. Ma, piuttosto che tornare in panchina, Elisa avrebbe in un secondo momento accettato.