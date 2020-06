Elisa Isoardi, in arrivo la conduzione di uno storico programma: i dettagli

Dopo la chiusura storica de La Prova del Cuoco, il futuro televisivo di Elisa Isoardi è al timone di un programma di medicina

“La Prova del Cuoco sta chiudendo, lo diciamo, tanto lo sanno tutti”. Proprio con questa frase Elisa Isoardi ha confermato qualche giorno fa le innumerevoli indiscrezioni che davano per certa la chiusura dello storico cooking show di Rai 1, La Prova del Cuoco, che a partire dalla prossima stagione televisiva sarà rimpiazzato dal nuovo format condotto da Antonella Clerici. La domanda che nelle ultime ore si sono posti moltissimi telespettatori è una: che ne sarà di Elisa? Fino ad ora c’era solo la certezza della sua partecipazione nella nuova edizione di Ballando con le stelle, visto che la Isoardi appare nel cast del talent guidato di Milly Carlucci. Ma, stando ad alcune nuove indiscrezioni, sembra che per la conduttrice si prospetterebbe una nuova avventura al timone di un programma altrettanto storico in onda la domenica mattina.

Elisa Isoardi al timone di Check-Up: il programma di medicina torna in onda dopo 18 anni

Tra qualche settimana dunque i riflettori de La Prova del Cuoco si spegneranno per non riaccendersi mai più, complici forse gli scarsi risultati in termini di share ottenuti nelle ultime due stagioni. Stando a quanto si apprende da Panorama, la Isoardi avrebbe accettato di condurre Check-Up, lo storico programma di medicina andato in onda dal 1977 al 2002. Inizialmente la conduttrice avrebbe rifiutato la proposta del direttore di Rai 1, Stefano Coletta, rumors confermato anche da Dagospia: a quanto pare l’idea di andare in onda solo una volta alla settimana non avrebbe fatto impazzire di gioia la Isoardi. Ma, piuttosto che tornare in panchina, Elisa avrebbe in un secondo momento accettato. La trasmissione tornerà in onda la domenica mattina, ovviamente in chiave più moderna rispetto a quella terminata 18 anni fa.

Il ritorno di Antonella Clerici

Antonella andrà in onda nel mezzogiorno di Rai 1 con Casa nel Bosco, un nuovo format con il quale la Clerici tornerà ad occuparsi di cucina. Ma come sarà il nuovo programma? Per quanto riguarda il nome dovrebbe essere confermato, per quel che riguarda invece la struttura dello show pare sia divisa in tre parti. La prima dove si parlerà di alimenti, interamente registrata nell’orto di Clerici-Garrone; nella seconda parte si passerà alla cucina dove Antonella farà interviste a personaggi famosi e non; infine l’ultima parte sarà quella dedicata ai collegamenti della conduttrice con chef famosi e volti noti de La Prova del Cuoco.